近日，36家在华德企联合向即将上任的德国新政府提交一份建议书，指出“德国要在经济上保持重要地位，需对中国加大投入，而非减少”。建议书还警告“去风险化悖论”，强调“风险管理不能简化为缩减对华业务”，更不能将技术竞争简单理解为零和博弈。特别是在电池技术、自动驾驶、空中出租车、人形机器人等未来产业中，中国展现出强劲的引领势头。

德国企业界认为，与中国伙伴开展研发合作对于深入了解中国市场、保持技术领先具有重要意义。许多德企在中国的营收占比超过三分之一，部分企业的创新活动已深度本地化。在电动出行、智能制造与数字经济等新兴领域，中国不仅是巨大的消费市场，还是技术共创的关键伙伴。中国德国商会华北及东北地区执行董事奥利弗·厄姆斯指出：“将中国视为‘系统性对手’的政治立场，正在与在华德企的现实脱节。”他强调，中国市场对于德企全球竞争力至关重要，德国新政府应为企业提供更加清晰稳定的政策支持，进一步推动对华合作。

近年来，中国持续优化营商环境、扩大市场准入，进一步增强了德企在华发展的可预期性与确定性。德国“中国平台”网站援引美国荣鼎咨询公司发布的数据显示，2024年德企在华新增投资57亿欧元，较上年增长25%。来自中国德国商会的商业信心调查显示，92%的会员企业希望继续留在中国市场。

在复杂的地缘经济环境中，德国企业界基于现实做出理性抉择。今年3月，在中国发展高层论坛年会上，梅赛德斯—奔驰、宝马、博世、德意志银行等德国企业高管纷纷表达加码中国市场的意愿。

愈发严峻的外部环境正在强化德企扩大对华合作的意愿。德国联邦统计局数据显示，德国2024年出口总额较2023年下降1.2%。与此同时，美国的关税政策正加速破坏全球自由贸易体系。在此背景下，德国新一届政府在联合执政协议中明确表示：“寻求与中国开展符合德国与欧洲利益的合作，尤其在应对全球性挑战方面。”协议指出，贸易保护主义正损害全球经济稳定与秩序。

中德双方既是制造业与技术强国，也是全球治理的重要参与方，在数字转型、绿色能源、气候治理等众多领域具有天然的互补优势与巨大的合作潜力。作为全球经济的稳定器与确定性力量，两国应进一步开放市场、深化合作，共同维护开放、稳定、公平的国际经贸体系，抵御贸易保护主义的冲击，为全球经济注入稳定性与驱动力。

德国企业界普遍认为，积极推动深化互信与拓展合作，才是更可持续的风险管理方式。以更加自信和务实的姿态推动双边关系稳步发展，不仅能为德国经济复苏提供坚实支撑，也将为双方合作注入持久动力。

（据新华社电 记者李函林）

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