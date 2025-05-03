■ 受访专家：中国文化产业协会副会长、北京京和文旅发展研究院院长 范 周

中国全面实施的境外旅客购物离境退税“即买即退”政策，既是提振入境旅游、扩大服务贸易的战略举措，也是以消费升级助推双循环新发展格局的关键实践。

国际经验表明，退税效率直接影响旅游消费决策。中国离境退税“即买即退”政策从部分城市试点推广至全国，将从产品升级、消费环境提升、扩大服务贸易规模、树立文化交流新形象等多个角度利好文旅领域发展。

从优质产品打造角度而言，在供给侧，独特性、文化性、体验性产品将会有更多的市场空间，加快中国文旅消费从“门票经济”“基础消费”向“品质消费”“精神消费”升级。在消费侧，通过消费链条延伸，形成“购物—体验—服务”闭环。文旅市场将更加注重产品质量管控，促使整个文旅领域向规范化、品质化发展，从而有利于提升中国文旅产品的市场竞争力和影响力。

从消费环境角度而言，与传统离境退税的办理流程相比，“即买即退”最大的特色和亮点在于将传统离境退税的“事后补偿”升级为“购物激励”，让境外旅客更加直观地感受到消费的经济实惠与便利化，这将为进一步挖掘消费潜力创造有利条件。同时，为了配合政策落地实施，各地也持续在加强基础设施建设、培育服务型消费生态等方面下功夫，助力打造国际旅游目的地、国际消费中心城市等发展目标。

从带动效应角度而言，一方面将进一步扩大旅游贸易规模，另一方面将有力促进“文旅+”相关产业协同发展，延长文旅经济链条。2025年全国两会政府工作报告中将扩大内需、提振消费作为今年的首要任务，在此背景下叠加美国滥施关税等外部环境的多重因素影响，推动服务贸易高质量发展成为重要路径。2024年，中国共接待入境游客1.3亿人次，在入境游消费方面有较大的发展空间。

从文化交流角度而言，“即买即退”政策有助于进一步推动文旅深度融合，文化场馆、旅游景区、文创产品、非遗体验等新场景、新产品、新业态、新模式、新科技都将成为推动中华优秀传统文化走出去的重要载体。境外旅客购买的不仅是商品和服务，更是附着其上的文化价值、创新价值。

随着中国签证便利化政策频出、国际航线持续恢复、文旅新场景和新业态不断涌现，叠加离境退税“即买即退”政策的全面推广，中国入境旅游消费市场前景广阔。为充分释放“即买即退”政策红利，未来还应在政策配套与解读、跨部门协同配合、人才素养提升、市场环境综合治理等方面下功夫，将短期消费刺激转化为长期竞争力，推动中国文旅经济高质量发展。

（本报记者 王慧琼采访整理）

(责编：杨光宇、袁勃)