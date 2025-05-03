外国友人扎根甘肃传播敦煌文化艺术——

游客在甘肃莫高窟景区观光游览。

王斌银摄（人民视觉）

史瀚文在讲座中分享自己对敦煌壁画的研究心得。

受访者供图

奥莉娅（后排中）在乌兹别克斯坦塔什干州的一所中学内授课，向外国青年讲述敦煌文化。

受访者供图

作为中华文化的一张独特“名片”，敦煌艺术吸引着不少国际友人。其中，美国汉学家史瀚文和俄罗斯教师奥莉娅就是典型代表。多年来，他们扎根甘肃，学习、研究和传播敦煌艺术，让世界领略千年敦煌的魅力，书写了新时代中外友好交流的佳话。

敦煌研究院美籍特聘研究员史瀚文：

学术为翼 穿越千年敦煌

本报记者 银 燕

敦煌壁画和达·芬奇有什么关系？不久前，在一场主题讲座中，敦煌研究院美籍特聘研究员史瀚文分享了自己的发现：绘于940年左右的敦煌壁画中的悉他那天女形象，和达·芬奇500年后绘制的油画《救世主》中的耶稣像，竟有着类似的手势和姿态。这些相似的文化符号，生动诠释了欧亚大陆和丝绸之路间潜在的文化交流与融合。

在这场题为《从敦煌到达·芬奇：东西方文化与精神的融合之路》的讲座上，史瀚文富有新意的诠释和细致严谨的精神，吸引了众多台下听众的目光。尽管来自异国他乡，但史瀚文认真求索的精神却深有中国古人的意境——如切如磋，如琢如磨。

“不同时代的文化在敦煌相互交融、和谐共存。这深深地吸引了我！”史瀚文表示。

史瀚文第一次来到敦煌是在1987年。当时，还不知道莫高窟距离市区有多远的他，骑上自行车，在正午的烈日下穿越戈壁前行。当终于抵达石窟，走进昏暗的洞窟内部时，他瞬间被眼前的一切深深震撼：“虽然此前看过不少敦煌的照片，但真正置身其中，面对这些静谧却充满生命力的壁画，我所感受到的深度与沉静远超想象。”

那一刻，在史瀚文心中留下了深刻的印记，也悄然开启了一段漫长的人生旅程。

2018年，在多年学习与研究敦煌文化之后，史瀚文受邀加入敦煌研究院，成为全职研究员。转眼间，已过去7年。为了开展研究，史瀚文获得了自由进入莫高窟的许可。

“作为一名外籍学者，我深知这份信任意义非凡，它不仅体现了对学术研究的重视，更是一种共识：敦煌的遗产跨越国界、穿越时代，向全世界发声。”史瀚文说。

在敦煌的工作既是学术的，也是私人的。有时，史瀚文独自走进洞窟，手中只握着一支手电筒，周遭凉爽的空气中回荡着静默的气息。史瀚文一边研究，一边感受，他不只被敦煌壁画的线条与构图吸引，更被其背后的用意所打动：透过斑斓的色彩与优美的线条，壁画传达出了文化的多样性与宏大的世界观。

目前，史瀚文的研究领域包括敦煌文化和丝绸之路研究，涵盖了佛教、莫高窟壁画以及建筑空间中的仪式美学等多个主题。除了致力于学术研究，他还积极向国际社会推广敦煌学的成果。

近年来，史瀚文多次通过讲座、访谈、公众演讲等形式分享敦煌的故事。无论听众是学识渊博的专家，还是第一次听说敦煌的人，史瀚文把每一场讲述都当作一次开启认知之窗的机会。他还与纪录片导演和教育工作者合作，主持多个关于中国文化与考古的纪录片。

据悉，史瀚文未来将与敦煌研究院院长苏伯民一同出现在由《星球大战》导演乔治·卢卡斯制作的国际纪录片中。“卢卡斯认为，莫高窟是世界叙事艺术的重要组成部分，该片将在洛杉矶的卢卡斯叙事艺术博物馆长期展映，向全球观众展示莫高窟与中国文化的独特魅力。”史瀚文说。

史瀚文始终相信，敦煌和莫高窟是中国最具代表性的文化软实力之一。它们不仅展现了中华文明的创造力与包容性，也体现了历久弥新的精神价值。“我非常希望通过自己的研究与传播，让世界更深入地了解敦煌，了解中国丰富深厚的文化传统。”

俄罗斯籍教授奥莉娅：

语言为媒 聆听丝路回响

本报记者 宋朝军

不久前，在甘肃省兰州市，一场名为《敦煌莫高窟藻井介绍》的讲座在甘肃政法大学举行。和学校里一般的讲座有所不同，主讲人奥莉娅来自俄罗斯，台下的听众也都是各国留学生。随着一张张藻井图样呈现，大家听得认真、看得仔细，讲解完后，奥莉娅还和同学们拿起剪刀和彩纸，有模有样地剪起藻井图案来。

千年敦煌，感动就在一瞬。多年来，奥莉娅扎根甘肃，致力于学习、研究和推广敦煌艺术。

奥莉娅来自俄罗斯奔萨州。2007年，还在大学读书的她第一次接触到了敦煌艺术。“当年，中国的一个艺术团到奔萨国立大学演出，其中一个节目以敦煌千手千眼观音为主题，舞姿婀娜、金光闪闪，让我印象深刻。”奥莉娅回忆。

兰州和奔萨是国际友好城市，2010年，奥莉娅来到兰州工作。接下来的三四年中，奥莉娅学习汉语，曾在甘肃省外办、省商务厅、省文化翻译中心等部门从事翻译工作，并先后在兰州城市学院、甘肃政法大学任教。在一次次的随团翻译和书籍翻译中，她又“遇见了”敦煌。

敦煌莫高窟第3窟，建于元代，窟内绘有千手千眼观音立像。2015年，奥莉娅终于来到了心心念念的莫高窟，看到了复制的第3窟。此后，奥莉娅每年都要专程前往敦煌三四次，实地感受、研究敦煌文化。

2019年，这一年成了奥莉娅生命中的“敦煌年”，她顺利通过考核，被兰州大学敦煌学研究所录取。在这里，她师从研究所所长郑炳林教授，成为所里第一个俄罗斯籍的研究生。这一年，奥莉娅还获得了甘肃省政府颁发的外国专家“敦煌奖”，2022年，她又获评“2021中国文化交流年度人物”。

黄河之滨，兰州敦煌艺术馆旁，读者集团的大楼高高矗立。去年，奥莉娅多次来到这里。“《读者》出版‘敦煌号’的俄文版，邀请我担任翻译，我非常荣幸。”奥莉娅接到任务，满怀欣喜，不过刚上手，就碰到了难题。

“在月亮里写经 / 在月亮的身上 / 伐下一株丹桂 / 供奉在莫高窟以西 / 让敦煌的飞天们遍体馨香……”作为专刊开头的一篇文章，中国诗人叶舟所作的《月牙泉》深深打动着奥莉娅。但诗句有其独有特征，如何“原汁原味”地翻译成俄文，让异国读者产生心理共鸣？

奥莉娅查询海量资料，梳理总结特征，一句一句细细抠，最终，她顺利将整本专刊翻译完成。在去年的丝绸之路（敦煌）国际文化博览会上，这本刊物收获了广泛好评。

现在，除了俄语等课程的教学，奥莉娅还从事着国际交流和文化研究工作，她把更多精力放到了敦煌文化和中亚地区历史文化交流的学术研究上。

去年，2024·石窟寺保护国际论坛在敦煌举行，奥莉娅不仅作了学者发言，还见到了自己的榜样——敦煌研究院名誉院长樊锦诗。

“学术是一条比较孤独的路，但我的榜样一直坚守这条路，达到了极高水准，我也想努力做到。”谈及那次见面，奥莉娅至今仍然很激动。

在学校，奥莉娅为同学们积极搭建学术交流平台，先后带领学生参与以“俄罗斯和中国：合作前景”为主题的首届“丝绸之路”国家青年学生圆桌对话，推进甘肃省中小学积极开展“百校结好”项目，促进省内中小学生和更多国家的同龄人交流。以语言为媒，奥莉娅让更多海内外人士聆听丝路回响，领略千年敦煌的瑰丽与绚烂。

(责编：杨光宇、袁勃)