商务部回应中美经贸对话磋商情况：

新华社北京5月2日电 商务部新闻发言人2日表示，中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。

有记者问：近期美方多次表示，正与中方就经贸问题进行谈判，并会达成协议，请问商务部对此有没有进一步的消息和评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人表示，中方立场始终如一，打，奉陪到底；谈，大门敞开。关税战、贸易战是由美方单方发起的，美方想谈就应拿出谈的诚意，要在纠正错误做法、取消单边加征关税等问题上做好准备，拿出行动。

发言人说，我们注意到，美方近期不断就调整关税措施放风。中方想要强调的是，任何可能的对话、会谈中，如果美方不纠正错误的单边关税措施，则说明美方完全没有诚意，且会进一步损害双方互信。说一套、做一套，甚至试图以谈为幌子，搞胁迫讹诈，在中方这里是行不通的。

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