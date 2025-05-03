肯尼思·哈蒙德

美国将关税当作武器，损害世界各地人民的利益。关税战没有赢家，美国坚持这种做法的时间越长，对全球体系造成的破坏就越深





美国近来宣布的单边关税措施十分鲁莽，给全球市场制造了风险。美国将关税当作武器，损害世界各地人民的利益。这一不负责任的举动扰乱全球贸易和产业链供应链稳定，危及全球发展，对于那些欠发达的中小型经济体影响尤甚。关税战没有赢家，美国坚持这种做法的时间越长，对全球体系造成的破坏就越深。

面对全球经济秩序的调整，美国正在试图阻碍中国以及其他新兴市场国家的经济发展。美国不应该这么做，这种做法也终将是徒劳的。美国政府执意在全球范围肆意破坏，企图借此重振美国国内制造业，全然不顾这给世界各地造成的损害。产业链供应链的破坏以及关税壁垒的建立，会让世界经济复苏进程变得更加困难。一些政府正试图与美国谈判达成新的协议，但这很可能是一个艰巨的、令人沮丧的过程。

美国政府称其关税措施是“公平”“互惠”的，完全是无稽之谈，无视当前全球发展和国际贸易的现实，特别是无视亚洲、非洲和拉丁美洲许多欠发达经济体的实际情况。这些国家曾长期遭受西方经济掠夺和负面影响，在经济发展上面临巨大挑战，正努力实现现代化并改善人民生活水平。对于这些国家，美国政府滥施关税根本没有任何“公平”“互惠”可言。美国在财富和实力上都领先于全球南方国家，但美国政府设定新关税方案时全然不顾这一点。美国的做法无异于是一次残酷的攻击，旨在阻碍新的生产中心产生和发展。

与美国恃强凌弱的行为形成鲜明对比的是，中国采取了冷静的举措来应对美国的关税措施。中国一直在努力与亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的经济体建立更稳固、更广泛的贸易和交流网络。下一步，这些合作网络有望不断发展壮大。这种实践也表明，国家间加强合作，才是唯一可行的出路。

（作者为美国新墨西哥州立大学教授）

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)