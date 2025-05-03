本报记者 戴楷然

“哪些植物纤维颗粒适合生产竹炭成型燃料”“如何为竹炭提供更适宜的存储条件”“燃烧炉应如何设计以降低污染物排放水平”……在日前举办的乌干达“竹木炭生产与利用”海外培训班（以下简称“培训班”）上，中国专家为非洲设计的家庭竹炭成型燃料方案引起学员们的浓厚兴趣，他们纷纷提问，希望深入了解方案在非洲落地的可行性。

培训班上，8名中国专家对30多名乌干达竹农与业内人士进行培训，分享竹子种植、竹产业发展、竹炭生产与利用等技术。“竹子是世界公认的可再生环保资源，竹产业已成为推动可持续发展的重要绿色产业之一。”培训班中国专家组组长、中国国家林草局竹子研究开发中心副主任吴统贵介绍，“发展竹产业不仅能帮助乌干达应对生态和能源危机，而且能带动就业，促进减贫。”

竹篮、竹扇、竹制挎包和餐具……培训期间，中国专家向学员展示了多种类型的竹制品。乌干达竹子协会执行秘书萨拉·伊甘比·纳卡伊玛对此十分感兴趣，多次向中国专家请教制作这些产品需要什么竹子品种、是如何制作出来的。得知乌干达种植的竹子很适合制作这些工艺品，纳卡伊玛非常高兴。她表示，通过此次培训班，深入了解了中国在竹子加工方面的做法。“未来，我们会积极向乌干达民众普及竹产业发展的最新成果，让更多人知道发展竹产业的好处。”

莫里斯·奥马拉·奥东戈是乌干达尼亚贝亚林业学院的一名生物质能技师，他告诉记者，相比传统木材，竹炭的燃烧效率更高，对环境的污染更小。利用中国专家介绍的“先炭化、后成型”技术路线生产竹炭成型燃料，可以有效缓解当地因燃烧木材而引发的森林退化和环境污染问题。“我会将学到的技术分享给学生和社区，推动当地竹产业的发展。”奥东戈说。

近年来，中国国家林草局竹子研究开发中心为乌干达培训了200多名竹产业相关人才，乌干达竹子开发中心负责人恩迪亚穆哈基·德雷克便是其中之一。在中国接受培训后，德雷克创立了乌干达竹子开发中心。“中心帮助当地竹农把竹子加工成筒、杯、椅子等，产品销路很好。”德雷克表示，“竹农们有了更多收入来源，日子越来越好。”

乌干达计划到2029年培育30万公顷竹林，同时积极建立竹制品加工产业链，涵盖家具制造、生物燃料生产等多个领域。“中国政府同包括乌干达在内的非洲国家共同推动‘以竹代塑’等竹藤领域合作，助力乌干达竹产业发展，契合非洲国家的需求。”乌干达水资源与环境部官员玛格丽特·阿达塔表示。

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)