纪念万隆会议召开70周年主题图片展举行

本报记者 曹师韵

展厅里，一幅幅黑白照片依次排开，记录着万隆会议从筹备到召开的全过程。照片中，周恩来总理与亚非国家领导人交流、协商的画面，静静述说着70年前那段“团结、友谊、合作”的故事。参观者伫立展板前，专注地察看照片，仿佛穿越回那个激荡人心的年代。

为纪念万隆会议召开70周年，“团结·友谊·合作——周恩来与万隆会议”主题图片展日前在印度尼西亚雅加达举行。展览通过丰富的历史照片，回顾了周恩来总理在万隆会议期间的重要活动，展现了发展中国家团结合作的重要历史时刻，带领观众重温万隆精神。

一张当年周恩来总理抵达万隆机场时接受印尼华侨学生献花的照片，格外引人注目。“70年前，我有幸作为华侨学生代表，亲手把鲜花献给了周总理。周总理的双手温暖有力，十分亲切。那一幕，我一辈子都忘不了！”今年已85岁的梁思谋回忆起当时的场景，依然激动不已。他感慨道，当年参加万隆会议的29个亚非国家和地区的代表，尽管信仰不同、肤色各异，但为了共同理想，放下分歧，坐在了一起。“吵架解决不了问题，只有找到共同利益，才能走得更远。我坚信，万隆精神无论何时都不会过时，真诚希望万隆精神能够在年轻一代中继续发扬光大。”梁思谋说。

中国驻印尼大使王鲁彤表示，万隆会议是亚非国家和地区首次在没有殖民国家参加的情况下讨论亚非人民切身利益的大型国际会议。周恩来总理率领中国代表团突破西方阻挠，消除与会国家误解，推动达成万隆会议十项原则。会议极大鼓舞了广大发展中国家争取民族独立和解放的斗争，开启了南南合作与不结盟运动的序幕，树立了亚非人民团结合作的历史丰碑。“今天我们怀着崇敬的心情回望历史，更加深刻地感受到团结、友谊、合作的万隆精神所蕴含的蓬勃力量。中国致力于同周边国家建设命运共同体，不断推动中印尼关系持续发展。”王鲁彤说。

“70年前，万隆会议奏响了亚非各国人民团结一心、共促平等与相互尊重的时代强音，万隆精神为当时动荡分裂的世界带来了希望的光芒。今天，万隆精神依然熠熠生辉。它提醒我们，对话而非对抗，才是通往理解的正道；合作而非零和博弈，才能推动真正的共同进步。”中国—东盟中心秘书长史忠俊表示，2024年和2025年是中国—东盟人文交流年，这是万隆精神在新时代的延续和传承。多年来，中国与东盟在经贸、基础设施建设、教育、文化等领域的合作持续深化。相信通过不断扩大合作，双方将进一步巩固友谊，推动构建中国—东盟命运共同体，共同弘扬万隆精神。

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)