无论国际形势如何变化，中国心系全球南方的初心不变，支持全球南方发展振兴的承诺不减，将同各方一道不断汇聚和平与发展的全球南方力量，共同谱写全球南方团结合作的新篇章

4月29日，习近平主席在上海访问金砖国家新开发银行，并会见新开发银行行长罗塞芙。此次访问彰显中国支持全球南方国家走好现代化道路、维护国际公平正义的坚定决心，为世界发展繁荣注入更多稳定性和正能量。

作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，全球南方群体性崛起，成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的重要力量。金砖合作机制诞生于这一历史大潮中，牵动着世界格局演变和国际力量对比。2025年伊始，哈萨克斯坦、马来西亚等多个国家成为金砖伙伴国，印度尼西亚成为金砖正式成员。今天的金砖大家庭，总人口超过世界一半，经济总量占全球近三成，已经成为全球南方的“第一方阵”，“大金砖合作”已经迈入高质量发展阶段。金砖国家同行的伙伴越来越多，合作的道路越走越宽，反映出全球南方希望加强团结合作、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展的历史趋势。

全球南方国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事。金砖国家新开发银行是首个由新兴市场国家和发展中国家创立并主导的多边开发机构，是全球南方联合自强的创举，顺应了改革和完善全球治理的历史潮流，成长为国际金融体系中新兴力量和全球南方合作的金字招牌。从通过《金砖国家经济伙伴战略》到加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系，从达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》到发布《新型工业化国际合作倡议》……金砖合作为全球南方发展按下“加速键”，助其驶入“快车道”，对全球南方联合自强的带动作用不断显现。

多边主义是二战后国际秩序的基石，团结合作是国际社会的最大公约数。面对个别国家逆时代潮流而动，大搞霸权主义和单边主义，金砖国家要坚守原则、勇立潮头，成为维护公平正义的“主力军”和促进团结合作的“主心骨”。“支持以规则为基础、以世贸组织为核心的开放、透明、公平、可预测、包容、平等、非歧视的多边贸易体系”“严重关切违反世贸组织规则的、不公正的单边保护主义行径，包括滥施‘对等关税’”……日前在巴西举行的金砖国家外长会晤发表主席声明，各方就坚持多边主义、维护多边贸易体制达成重要共识，发出强有力信号。巴西外长维埃拉说，在当今全球经济日益碎片化的背景下，金砖国家致力于开展南南合作以及推动建立更加公正、更具代表性和包容性的全球秩序。

中国始终是全球南方重要成员，始终致力于推动全球南方团结振兴。中国提出全球南方开放包容合作倡议，宣布支持全球南方合作八项举措，向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，投入并动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目，以实际行动为全球南方国家发展振兴注入动力。罗塞芙说，在当今世界动荡形势下，中国政府坚定维护全球南方利益，坚定支持多边主义，坚定捍卫国际公平正义，推动构建人类命运共同体，为国际社会树立了典范。

无论国际形势如何变化，中国心系全球南方的初心不变，支持全球南方发展振兴的承诺不减，将同各方一道不断汇聚和平与发展的全球南方力量，共同谱写全球南方团结合作的新篇章。

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)