2025年国际医学创新合作论坛聚焦推动构建人类卫生健康共同体——

本报记者 庞革平 赵益普

2025年国际医学创新合作论坛日前在广西防城港举行。上海合作组织国家领导人、官员等400余名嘉宾出席。与会嘉宾积极评价论坛成果，认为论坛将进一步深化上海合作组织、东盟及共建“一带一路”国家同中国的医学创新合作，加强各国在传统医药领域的交流，推动构建人类卫生健康共同体。

“有助于提升国际医学创新合作水平”

卫生健康是上海合作组织框架下的重要合作领域。白俄罗斯副总理卡拉尼克表示，国际医疗合作是实现全球安全、提升人民福祉的务实举措。当下，医疗卫生发展面临全球性挑战，各国需要团结一致，共同应对。

“在白俄罗斯白中工业园举办的2024年中国商品和服务（白俄罗斯）展览会上，数十家中国医疗企业展示了创新成果。白中医学创新合作惠及白俄罗斯乃至整个欧亚地区民众。”卡拉尼克表示，2024年白俄罗斯正式成为上海合作组织成员国，未来白方将继续积极参与上海合作组织医学创新领域合作。

“本次论坛为我们提供了一个重要平台，通过区域合作推进健康公平，确保医学创新服务覆盖更多群体。”柬埔寨国务大臣陈乐提表示，柬埔寨正在积极发展远程医疗、AI辅助诊疗等创新医学技术，希望建立更具韧性和包容性的医疗体系，以实现卫生健康事业可持续发展。中国携手其他上海合作组织国家、东盟国家不断完善国际医学创新合作机制，展现负责任大国担当。

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫表示，上海合作组织国家在生物制药、新药研发等领域紧密合作，更好满足民众对提高生活质量的需求。“此次论坛将有助于提升国际医学创新合作水平，促进各国在医学领域的合作交流。”

“希望借鉴防城港国际医学开放试验区的发展经验”

论坛期间，防城港国际医学开放试验区专题招商推介会举行，完成签约项目52个，涵盖医疗器械、创新药物、中药材贸易、健康食品生产、医疗康养等试验区重点发展产业。

近年来，防城港国际医学开放试验区建设稳步推进，朋友圈不断扩大，成为中国与其他上海合作组织国家、东盟国家开展医学交流和创新合作的平台。“试验区成功举办了国际医学创新合作论坛、中国—东盟食品安全与营养健康合作论坛等。”防城港国际医学开放试验区工作办公室常务副主任李静鹏介绍，试验区派员赴多国开展交流活动，与国外13个城市建立了友好合作关系或意向。

塔吉克斯坦科学院前副院长尤素非·萨洛穆丁·贾布博尔表示，防城港国际医学开放试验区建设以来取得显著发展，塔中医学合作因此受益。“目前有50多家中国医药企业向塔吉克斯坦出口药品和医疗器械，助力塔吉克斯坦医疗保健服务发展。”

俄罗斯万德创新教育学校校长安娜·叶尔马克是生物医学领域专家，此次特意来防城港参加论坛。她表示：“防城港国际医学开放试验区是一个很有创意和现实意义的跨境医学合作项目。万德创新教育学校致力于生物制药技术的国际研发，希望借鉴防城港国际医学开放试验区的发展经验。”叶尔马克认为，试验区的优势在于既能吸引欧亚国家的参与，也能充分对接东南亚国家，希望试验区的发展可以助力俄中在医学创新领域的合作，促进双方在医学教育领域的交流。

“期待同中国企业加强传统医药领域创新合作”

论坛发布的《2025年国际医学创新合作论坛倡议》呼吁，共同推动药用动植物资源多样性保护及可持续开发利用，深化国际传统医药合作，促进国际传统医药产业可持续发展。

“巴基斯坦有2.4亿人口，约60%的人生活在农村地区，我们需要多种类的医药和医疗服务覆盖。”巴基斯坦国家卫生服务、监管和协调部联邦部长卡迈勒表示，巴基斯坦拥有大量传统医药原材料，中国企业有技术优势，期待同中国及其他上海合作组织国家、东盟国家加强传统医药领域交流合作。

乌兹别克斯坦塔什干地区卫生管理局副局长纳兹鲁拉耶芙娜对中医药创新发展十分感兴趣。她体验了中国企业展出的AI中医健康终端后表示，中医药的创新发展取得了显著成效，其经验值得其他国家的传统医药发展学习借鉴。“科技可以让传统医药重新焕发生机，融入人们的日常生活，期待同中国企业加强传统医药领域创新合作。”

尤素非·萨洛穆丁·贾布博尔常年从事药学研究工作。他对记者表示，中医药在塔吉克斯坦广受欢迎，目前塔吉克斯坦有7所中医药中心。此次论坛以创新协作的精神和互利共赢的原则，深化了上海合作组织国家、东盟国家和中国的医学交流与创新合作，将助力各方携手共同推动构建人类卫生健康共同体。

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)