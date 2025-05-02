新华社伦敦5月2日电（记者郭爽）英国哈罗德百货公司1日证实，近期有网络黑客试图闯入其系统。这是自英国玛莎百货公司和合作社食品店遭遇类似事件后，近期曝出的第三起针对英国主要零售商的网络攻击。尚不清楚这些事件是否有关联。

哈罗德百货公司1日说，近期有网络黑客试图闯入其网络系统。公司安全团队立即采取积极措施保证系统安全，为此当天限制了对公司网站的访问。但公司所有门店仍正常营业。

自复活节以来，玛莎百货公司一直受到勒索软件攻击影响，迫使这家零售商暂停了在线销售、店内电子支付和招聘等业务。该公司近日在一份声明中表示：“我们经验丰富的团队在顶尖网络专家支持下，正在努力恢复网站和应用程序购物。”

另一家英国大型零售商合作社食品店于4月30日证实，因为监测到近日有黑客企图入侵，公司已被迫关闭部分IT系统。据媒体报道，尚不清楚这三起事件是否存在关联。

英国国家网络安全中心1日发表声明说，该中心正在与受影响的零售商合作应对。该中心首席执行官理查德·霍恩在声明中表示，最近的网络攻击事件已经引起受影响企业、顾客和公众的广泛担忧。这些事件应给所有企业敲响警钟，企业应遵循英国国家网络安全中心建议，确保采取适当措施防止网络攻击，并有效对这类事件做出反应和进行恢复。

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