新华社华盛顿5月1日电 美国一名联邦法官5月1日裁定，特朗普政府援引18世纪战时法来驱逐其认定为罪犯的委内瑞拉移民之举为“非法”。

美国得克萨斯州联邦法官费尔南多·罗德里格斯在裁决中写道，特朗普政府以美国正遭受委内瑞拉黑帮入侵为由，援引1798年出台的《外国敌人法》来驱逐移民“超出了该法规的范围”，因此属于“非法”。

裁决指出，根据该法措辞的通常含义，“入侵”指的是“军事力量”的袭击，这与美国总统特朗普在援引《外国敌人法》的行政令中对委内瑞拉黑帮“阿拉瓜火车”活动的指控不符。

罗德里格斯同时表示，特朗普政府仍可依据其他现行移民法律拘留或驱逐涉嫌违法的外国人。

美国媒体指出，虽然罗德里格斯所作裁决仅适用于得州地区，但对特朗普政府驱逐移民的行动来说可谓沉重打击。

特朗普政府2月将“阿拉瓜火车”等8个拉美犯罪团伙列入“外国恐怖组织”名单。特朗普3月中旬签署行政令，援引《外国敌人法》，批准加速驱逐委内瑞拉黑帮“阿拉瓜火车”成员。

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