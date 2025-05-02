新华社布鲁塞尔5月2日电 题：欧洲军费“狂飙”背后的承压与破局

新华社记者陈斌杰 陈颖

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发布的报告显示，2024年全球军费开支出现前所未有的增长，其中欧洲地区增长尤其快速。分析人士认为，军费支出“狂飙”折射出欧洲安全焦虑，这既体现了美国收缩对欧洲安全承诺带来的外部压力，也是欧洲摆脱对美依赖、寻求防务自主的主动选择。

欧洲：军费高企且不断增长

报告指出，乌克兰危机爆发以来，欧洲军费开支持续上升，超过冷战结束时的水平。除马耳他外，所有欧洲国家在2024年都增加了军费开支。

数据显示，2024年北约所有成员国都增加了军费开支，总开支超过1.5万亿美元，占全球军费总开支约55%。北约欧洲成员国总军费达4540亿美元。从军费支出的绝对值和占国内生产总值比重两个指标衡量，北约欧洲成员国显著高于非北约国家。

3月20日，在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，乌克兰总统泽连斯基通过视频发表讲话。新华社发（欧盟供图）

分析人士指出，乌克兰危机的外溢效应使欧洲对重振防务的需求和关切程度迅速提升。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所研究员、报告共同作者杰德·吉贝尔托·里卡德说，北约欧洲成员国军事支出飙升，主要体现了对俄罗斯的防范以及对美国可能脱离北约的担忧。

根据报告，德国连续三年增加军费开支，2024年成为全球第四大军费支出国。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所研究员洛伦佐·斯卡拉萨托表示：“欧洲已进入军费支出高企且不断增长的时期，而且这种趋势在可预见的未来可能会持续下去。”

美国支持欧洲的“确定性”不复存在

分析人士认为，欧洲国家激增的军费与美国政府调整跨大西洋关系、收紧对欧洲安全承诺密切相关，背后折射出欧洲国家对美国欲“抽身而去”的焦虑。

今年2月，美国国防部长赫格塞思在布鲁塞尔出席北约国防部长会议时表示，美国将不再“主要关注”欧洲安全，维护欧洲安全必须是北约欧洲成员国的责任。他还要求欧洲国家承担乌克兰未来军事援助的绝大部分。与此同时，特朗普政府延续第一任期时施压北约欧洲盟友增加防务支出的做法并继续“加码”，不断以美国军力“撤出欧洲”相威胁。美方一系列表态迫使欧洲再次思考如何应对美国可能的“抽身”。

2月24日，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在比利时布鲁塞尔出席新闻发布会。新华社记者 赵丁喆 摄

“考虑到美国人随时会逃走，欧洲人应该马上行动。”法国前常驻联合国代表、智库蒙田研究所特别顾问米歇尔·杜克洛说。美国退役上校、安全顾问公司“全球卫士”副总裁塞思·克鲁姆里奇指出，欧洲认识到不能再过度依赖美国，“这并不是说美国不再支持欧洲，而是美国支持的‘确定性’已经不存在了”。

专家认为，欧洲军费激增本质上是安全焦虑的货币化表达，但其代价可能远超短期防御收益。如何在提升军事威慑力与维护经济增长和社会繁荣之间找到平衡，将是欧洲未来一段时间的核心挑战。荷兰国际集团一份报告指出，庞大的军事开支或将挤压社会福利和民生投入，引发欧洲内部的民意反弹。

欧洲需要“安全感”

特朗普政府上台后，将欧洲排除在乌克兰问题的谈判桌外，这让加强防务自主的呼声在欧洲愈发强烈。不少欧洲领导人呼吁，欧洲必须为自身安全承担更多责任。

实际上，欧洲国家推动防务自主的尝试由来已久。近年来，欧洲不断推动发展独立防务，先后出台《支持弹药生产法案》《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》《欧洲国防工业战略》等一系列文件，各国也普遍提高对防务领域的关注和投入。去年6月，欧盟峰会通过欧盟未来5年的战略议程，将安全和防务列为欧盟政策的首要考量。

这是4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者 赵丁喆 摄

最近一段时间，法国总统马克龙多次提出欧洲需要“觉醒”，呼吁建设一个团结、强大、自主的欧洲；德国总理朔尔茨表示，欧洲应更加自力更生；丹麦首相弗雷泽里克森说，欧洲必须动用一切可能的手段，在经济、军事和技术上变得更加强大。

欧洲还推出一系列计划：欧盟委员会主席冯德莱恩提出8000亿欧元（1欧元约合1.14美元）“重新武装欧洲”计划；欧盟委员会《2030年准备就绪》白皮书计划通过增加对国防工业投资、鼓励联合采购、提高军工产能等措施，使欧洲在2030年拥有强大的国防能力。

专家表示，军费支出需要很长时间才能转化为实际的军力提升。荷兰莱顿大学国际关系学者卢卡斯·米列夫斯基说：“至少需要数年时间才能发展。”

欧盟事务专家侯赛因·瓦埃利说，考虑到乌克兰危机仍在持续，增加军费开支能给欧洲带来“安全感”。

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