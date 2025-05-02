新华社开罗5月2日电（记者吴宝澍）卡塔尔半岛电视台网站日前刊文指出，美国政府的关税政策对自身损害已初步显现，美国经济“亮起红灯”。文章摘要如下：

2025年第一季度，美国国内生产总值（GDP）环比按年率计算萎缩0.3%，为三年来美国经济的最差季度表现。许多经济分析师将美国多项经济指标下滑归因于激进的关税政策。

报道说，尽管关税政策对美国经济的影响要到今年晚些时候才会完全显现，但警告信号已经亮起。

美国农业部数据显示，4月11日至17日的一周，美国重要出口农产品大豆的出口量大幅下滑，净销量较前一周下降50%。

瑞士纳沙泰尔大学兼职经济学教授皮耶尔朱塞佩·福尔图纳托说，关税政策给美国农户造成沉重打击，一些农户可能会破产。

航运数据显示，美国政府发动关税战以来，输美货运量大幅下降。而美国成千上万的企业5月需要补充库存。

美国零售业巨头沃尔玛和塔吉特日前表示，5月起，美国消费者可能面临货架空空、物价上涨的局面，供应短缺可能会一直持续到圣诞节。

美国的电视机、洗衣机等电器及服装、医药产品依赖进口，这些商品的价格5月或将上涨。

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