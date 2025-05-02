新华社华盛顿5月1日电 热点问答丨“群聊门”泄密事件月余后，华尔兹为何终被解职

新华社记者熊茂伶

“群聊门”泄密事件发生后，在各界质疑和反对声中，美国总统特朗普和白宫官员曾多次力挺总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹。但到了5月1日，特朗普在社交媒体上宣布，华尔兹被提名为美国常驻联合国代表。为何在“群聊门”事发一个多月后华尔兹终被解职？各界对此如何评价？后续又将产生什么影响？

华尔兹“离开群聊”

事实上，5月1日稍早，美国媒体就已援引消息人士信息报道说，华尔兹将于当天离职。背后原因，是因为他已失去某些政府官员的信任。

几小时后，特朗普即在社交媒体“官宣”，华尔兹被提名为美国常驻联合国代表，他的职务将由国务卿鲁比奥代理。特朗普在贴文中未提及“群聊门”事件，也未对华尔兹更换职位作出解释，他称华尔兹“一直努力将国家利益放在首位”。

消息传出后，美国前民主党副总统候选人、明尼苏达州州长沃尔兹在社交媒体上调侃：“华尔兹已离开群聊。”美国会参议院少数党领袖、民主党人舒默不仅转发华尔兹将被解职的相关报道，还附文“现在轮到（国防部长）赫格塞思”了。泄密事件曝光后，民主党人频频呼吁华尔兹、赫格塞思等涉事高官辞职。

3月24日，美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡发文说，美国国家安全高层官员当月早些时候把他拉入一个事关打击也门胡塞武装作战计划的“信号”软件群聊，内容涉及攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。作为将美国记者误拉入群的“罪魁祸首”，华尔兹遭到多方质疑与批评。

《纽约时报》报道说，这是“群聊门”事件被披露后，白宫高级助手团队的首次重大人事调整，也是特朗普在第二个任期内试图避免动荡的努力。他在第一个任期内一共任命了四位总统国家安全事务助理。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，特朗普为其团队挑选了缺乏经验的人，且因此承受了后果。他的一些团队成员犯了一些基本错误，引发了大量负面关注。

华尔兹为何走人

“群聊门”事件后，特朗普和白宫官员多次在公开场合力挺华尔兹，但随着各界质疑和反对声持续发酵，特朗普政府压力渐增，在最新的表态中已经意在“有所交代”。而且，据美国媒体透露，华尔兹与特朗普身边的一些人也存在矛盾，“群聊门”不是他被解职的唯一原因。

尽管一直试图淡化事件影响，坚称群聊信息不涉密，但特朗普和华尔兹在多个场合都承认“错误”。“群聊门”事件被披露次日，特朗普在接受美国国家广播公司采访时称华尔兹“是个好人”，而且“已吸取了教训”。同日，华尔兹在接受美国福克斯电视台采访时，否认他“故意”将美国媒体人拉入作战计划的涉密群聊，但他承认自己对此事负有“全责”。

在《大西洋》月刊4月28日刊发的专访中，特朗普罕见承认这是“非常大的事件”，并称其政府已吸取教训。《大西洋》月刊在后续报道中透露说，据说特朗普一度对解雇华尔兹犹豫不决，但最终他的态度松动了。

时政新闻网站AXIOS报道说，“群聊门”事件严重损害了华尔兹的声誉，但这并不是他唯一的问题。从支持特朗普的美国极右翼人士劳拉·卢默到白宫幕僚长苏珊·怀尔斯，他几乎得罪了所有人。报道说，在与特朗普会面时，卢默敦促其解雇一些华尔兹任命的白宫国家安全委员会人员，并分享了一段华尔兹多年前批评特朗普的视频。

后续影响几何

分析人士认为，从这一人事调整可以看出，特朗普政府缺少可用之人。

在提名华尔兹为美国常驻联合国代表前，特朗普还曾提名纽约州国会众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克担任这一职务，但在3月27日，特朗普撤回这一提名，理由是共和党在国会的多数地位非常微弱，需要让斯蒂芬尼克留在众议院。如今特朗普又试图将饱受争议的华尔兹推上这一岗位，反映出他手中可用人选确实有限。

特朗普宣布国务卿鲁比奥将代理总统国家安全事务助理，这意味着本就身兼数职的鲁比奥肩上又多了一项任务，他已经兼任美国国际开发署代理署长，以及国家档案馆代理馆长。

而且，对于华尔兹而言，特朗普的提名尚不能保证他能顺利“换岗”。美国常驻联合国代表的提名需经过国会参议院批准。尽管共和党在参议院占大多数席位，但目前优势微弱，对华尔兹任职提名的投票结果尚难预料。

华尔兹虽然被解职，但“群聊门”事件仍在继续发酵。该事件另一关键人物、在群聊内发布打击也门胡塞武装信息的防长赫格塞思也面临巨大舆论压力。

4月20日，多家外媒曝光赫格塞思涉及的另一起风波，指认他在一私人群聊中几乎同步分享了打击也门胡塞武装信息，群聊中有他的妻子、弟弟和私人律师。赫格塞思日前解雇了多名高级助手，称他们是因泄露敏感信息而被解雇。前国防部发言人约翰·尤利奥特在辞职后公开批评赫格塞思，称五角大楼在其领导下“陷入混乱”。

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