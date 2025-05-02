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谭德塞：全球卫生融资“正经历记忆中最严重的动荡”

2025年05月02日12:59 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月2日电（记者 王娅楠）世界卫生组织总干事谭德塞1日在日内瓦举行的记者会上说，“我们正经历记忆中全球卫生融资最严重的动荡”。他表示，海外发展援助骤然削减，加之充满挑战的经贸环境，正在公共卫生领域引发混乱。

　　谭德塞以被忽视的热带病为例警告说，这类疾病影响逾10亿人，对最贫穷和最边缘化社区危害尤为严重，而在应对这类疾病方面取得的进展面临倒退风险。

　　世卫组织官网资料介绍，被忽视的热带病指由病毒、细菌、寄生虫、真菌等多种病原体引起的疾病，主要流行于热带地区的贫困社区，可能造成毁灭性后果。

　　谭德塞表示，被忽视的热带病方面，过去20年，全球26个国家的17亿人接受了30多亿次治疗，有14个国家遏制了淋巴丝虫病、河盲症（盘尾丝虫病）、血吸虫病、肠道蠕虫病和沙眼等被忽视的热带病的传播。孟加拉国、贝宁、柬埔寨、哥伦比亚、厄瓜多尔、加纳等国至少消灭了一种被忽视的热带病。

　　谭德塞指出，美国骤然削减和撤回资金，加上其他一些捐助国减少对被忽视的热带病的投资，导致超过1.4亿人的治疗暂停，新医疗工具的研发也遭削减。

　　谭德塞敦促各国政府不要对最贫穷和最边缘化的群体视而不见，也不要破坏过去数十年取得的进展。他强调，疾病仍在演变，全球气候变暖叠加地区冲突延宕，疾病持续暴发，人类健康面临威胁，亟需采取应对行动。

(责编：崔越、刘洁妍)

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