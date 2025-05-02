新华社哈瓦那5月1日电（记者蒋彪）古巴多地5月1日举行“五一”国际劳动节集会游行，数百万民众走上街头，要求美国解除对古封锁。

在首都哈瓦那革命广场，古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗与古巴共产党中央委员会第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔出席活动。

古巴工人中央工会总书记乌利塞斯·吉拉特在革命广场发表讲话，谴责美国封锁政策，要求解除制裁。他说，特朗普政府强化封锁并将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单，企图通过制造经济困难破坏古巴国家稳定，但这次集会再次展现了古巴人民对革命事业的坚定支持。

随后，游行队伍在印有“同心共建古巴”口号的巨型横幅引领下开始行进。现场民众挥舞古巴国旗，高举已故革命领袖菲德尔·卡斯特罗和革命英雄切·格瓦拉的画像。

据古巴官方新闻网站“古巴辩论”报道，当天哈瓦那参加游行人数超过60万，全国参与总人数达530余万。除首都外，圣地亚哥省、比亚克拉拉省、关塔那摩省等地当天也举行了大规模集会活动。

据古巴政府统计，美国对古巴长达数十年的经济、金融封锁和贸易禁运导致该国累计损失超过1600亿美元。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2021年1月，美国以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。尽管拜登政府曾于2025年1月决定将古巴移出该名单，但特朗普政府上台后立即推翻这一决定，重新将古巴列为美国认定的“支恐国家”。

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