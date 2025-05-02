人民网利雅得4月30日电 （记者任皓宇）近日，中国铁建沙特分公司与沙特迪里耶公司正式签署沙特国王大学基础设施及配套搬迁项目合同。该项目的签约是中沙在教育基础设施和深地空间领域深度合作的重大突破。

“项目签约是迪里耶集团和中国铁建基于相互信任与共同价值观的重要决策，期待通过此项目，实现资源互补、产业突破、市场共赢。”沙特迪里耶集团首席执行官杰瑞·因泽里洛表示。作为沙特公共投资基金主导的五大超级项目之一，沙特“2030愿景”计划的核心组成部分，沙特迪里耶项目占地14平方公里，旨在将迪里耶地区打造成一个集教育、艺术、文化和居住为一体的综合性区域。

沙特国王大学是沙特阿拉伯历史最悠久、规模最大的在综合性大学，其校园设计常以“科研绿洲”为理念，沙特国王大学基础设施及配套搬迁项目是迪里耶门系列项目的关键基础设施工程，项目主要包括设计、建造和搬迁沙特国王大学公用事业和行政办公室，以及建造地区冷却厂、储水设施、污水处理厂、能源输送站、公用事业隧道、办公楼及附属设施等。

沙特国王大学基础设施及配套搬迁项目将建设1.7公里长、20米宽的地下综合管廊建设及新旧设施接驳转换工程，其技术复杂度与施工难度堪称全球行业标杆。该地下综合管廊能够同时容纳区域制冷、中温热水、雨污水及供水管道等多个系统管线进行集约化布局，从根本上解决传统管线存在的交叉、维护冲突等行业难题，为沙特未来大规模地下空间开发提供全新的技术标准与设计思路，具有开创性的意义。

中国铁建相关负责人表示，沙特国王大学基础设施及配套搬迁项目，是中国铁建继沙特未来新城、吉达体育场之后签约的又一重大项目。中国铁建将以“双碳”目标为导向，为沙特资源综合利用与地下工程建设贡献“中国方案”，为沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议的深度对接贡献中企力量。

签约合影。中国铁建供图

效果图。中国铁建供图

(责编：崔越、刘慧)