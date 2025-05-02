人民网基辅4月30日电 （记者蔡子畅）当地时间4月29日，中国驻乌克兰大使马升琨出席基辅国立语言大学孔子学院举办的全乌大中学生中文翻译比赛颁奖仪式。

为庆祝4月20日联合国中文日，基辅国立语言大学孔子学院已连续两年举办中文知识比赛。此次比赛吸引了58名不同年龄段的参赛者，包括乌克兰各校的大学生和中学生，他们分别来自5个城市的8所大学和7所中学。比赛分为笔译和口译两个环节，内容涉及散文、诗歌和童话，评委高度评价了参赛者在笔译和口译环节的出色表现。此次比赛充分证明了乌克兰民众学习中文的兴趣与日俱增，中国文化在乌受众范围不断扩大。

马升琨向所有获奖选手表示祝贺，并表示中华文明延续5000多年，并在蓬勃发展，中国文字和语言是中华文明延续和传承的最重要载体。学习中文是了解中国文化、中华文明的重要一步。马升琨鼓励广大乌克兰学生加强中文学习，争做中国语言的学习者、中乌文化交流的促进者、为中乌友谊的建设者。

基辅国立语言大学孔子学院乌方代院长卡丽娜·格沃尔吉扬表示，我们特此感谢中国驻乌克兰大使馆对本次活动的大力支持与热情参与，同时也衷心感谢华为乌克兰公司连续两年赞助颁奖典礼，并为获奖者准备精美礼品。我们坚信，此类比赛不仅为乌克兰中文学习者提供了展示才华、检验学习成果的舞台，更有力地促进了乌克兰与中国之间的文化交流。

中文翻译比赛颁奖仪式。人民网记者 蔡子畅摄

参加中文翻译比赛全体人员合影。人民网记者 蔡子畅摄

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