人民网伦敦4月29日电 （徐量）中国联通（欧洲）运营有限公司日前在伦敦成功举办“AI赋能·共创数字未来”暨产品推介系列活动，并获得中国驻英国大使馆以及英国中国商会会长的支持。来自金融、制造、能源、物流、教育、文旅等行业共60位嘉宾出席活动，共同探讨人工智能技术在数字化转型中的创新应用。

在英中资各界嘉宾共同探讨人工智能新发展。活动主办方供图

中国联通欧洲大区总经理薛文霞向参访嘉宾介绍了联通在欧洲市场的战略布局、发展历程及品牌焕新规划，重点展示了公司在AI赋能产品与解决方案领域的最新成果和实践案例。她强调，中国联通始终秉持“开放共享、合作共赢”的理念，深化与海外伙伴在人工智能领域的协作，致力于“成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业”。

中国联通欧洲大区总经理薛文霞介绍联通在欧洲的发展规划。活动主办方供图

在产品展示环节，中国联通欧洲公司产品与解决方案中心通过实际案例和业务场景，直观展示了在金融、制造、航空、文旅等行业中，元景大模型的专业能力，让与会宾客更直观地了解元景大模型在赋能企业数智化转型中的作用。活动现场还特别设置AI互动体验区，智能服务机器人“通通”通过导览讲解、即时问答等功能，生动展现AI技术的场景化应用潜力。

在外部专家分享环节，来自物联网领域的专家朱霓博士与牛津大学应用心理学研究中心西蒙·斯特林格博士结合前沿应用数据，详细分析了AI技术在制造、物流、能源等关键行业的落地成效与发展趋势，展示了AI驱动产业变革的实际价值。

牛津大学应用心理学研究中心西蒙·斯特林格博士介绍人工智能具体发展。活动主办方供图

据了解，中国联通欧洲公司希望以本次活动为契机，全面落实国际公司人工智能专项行动发展规划，积极进行区域化拓展，与当地企业及合作伙伴加大合作力度、深化合作层次，升级合作模式，共同探索AI技术在传统产业升级中的创新路径。

(责编：崔越、刘慧)