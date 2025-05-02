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阿富汗主流媒体代表团来华参访

2025年05月02日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌鲁木齐5月1日电 （记者章凯风）4月24日至30日，阿富汗主流媒体代表团在中国驻阿富汗大使馆组织下，到浙江省杭州市、金华市，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市等地参观访问。在浙江，代表团参访了杭州西湖、中国丝绸博物馆、浙江省人民医院、义新欧班列始发站、义务国际商贸城、金华市鸡鸣山社区立法联络站，及当地科创中心、光伏制造和传媒企业。在新疆，代表团参访了新疆国际大巴扎、新疆伊斯兰教经学院、新疆博物馆、新疆广播电视台、乌鲁木齐文化中心规划馆、乌鲁木齐国际陆港区等地。代表团成员赞许中国经济社会发展成就，表示愿为增进中阿两国人民交流互信做出努力。

代表团在义新欧班列始发站参观。CGTN记者 杨刚摄

代表团在义新欧班列始发站参观。CGTN记者 杨刚摄

代表团在义乌国际商贸城参观。CGTN记者 杨刚摄

代表团在义乌国际商贸城参观。CGTN记者 杨刚摄

阿富汗临时政府信息文化部日报司司长乌扎伊尔·巴亚莱表示，此行最令其印象深刻的，是亲眼目睹了中国各族人民都在团结一致建设国家。阿富汗沙姆沙德电视台广播部主任巴伊斯·卡里姆·菲泽尔表示：“我们在中国见到了在其他国家从未见过的高科技。在润马光能集团的厂房里，我看到有超过600个机器人在昼夜不停地工作，效率很高。我们阿富汗也有光伏设备工厂，但都依赖人工，回到阿富汗后我会向政府介绍这一技术，希望中国技术能够助力阿富汗的发展。”“我们此行会见了许多中国记者，交换了彼此想法，我们希望邀请中国记者去阿富汗并展开合作。”阿富汗阿丽亚娜新闻政治时事部门负责人萨迪克·艾哈迈德·艾哈迈迪说。

代表团在新疆国际大巴扎参观。人民网记者 章凯风摄

代表团在新疆国际大巴扎参观。人民网记者 章凯风摄

代表团在新疆伊斯兰教经学院图书馆参观。人民网记者 章凯风摄

代表团在新疆伊斯兰教经学院图书馆参观。人民网记者 章凯风摄

此次阿富汗主流媒体代表团成员一行共9人，包括阿富汗临时政府信息文化部官员，以及阿富汗国家电视台、巴赫塔尔通讯社、托罗新闻、亚洲之心日报社、卡玛通讯社、沙姆沙德电视台、阿丽亚娜新闻等阿主流媒体主要领导或部门负责人。

代表团在乌鲁木齐国际陆港区参观。人民网记者 章凯风摄

代表团在乌鲁木齐国际陆港区参观。人民网记者 章凯风摄

(责编：刘洁妍、刘慧)

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