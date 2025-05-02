活动现场。主办方供图

人民网罗马4月30日电 （记者谢亚宏）意大利中文太极文化节暨第27届太极盛典于4月26日上午在米兰市政府蒸汽厂文化展览中心广场开幕。本次活动由教育部中外语言交流合作中心指导，PWKA意大利职业武术联合会、龙甲教育"中文太极教室"、意中友好手拉手联合会、郑州大学意大利人文交流中心、河南省太极拳协会等五家机构联合主办，吸引了三十二个意大利太极拳协会及俱乐部参与。

开幕式上，中国驻米兰总领馆侨务领事任武表示，太极拳蕴含的“天人合一”理念，恰能为当今世界提供可持续发展的东方智慧。米兰省督府成人教育中心主席彼尔德·卡瓦尼亚提到，意大利卫生部最新数据显示，全国已有超过10万民众通过练习太极改善慢性病症状。

随后，河南省太极拳协会会长、陈家沟陈氏太极拳第十二代嫡宗传人陈斌与另外一位第十二代嫡宗传人陈媛媛联袂展示了正宗的陈氏太极拳老架一路和太极剑。他们刚柔并济的动作，将太极拳"缠丝劲"的特点展现得淋漓尽致。郑州大学体育学院副教授刘红伟则带领百名中意爱好者集体演练八段锦。

除主会场的武术表演外，蒸汽厂室内展厅同样人头攒动。由龙甲教育策划的"中文日"专题展览精选了百余幅意大利学生的书法和剪纸作品。其中，17岁的高中生艾玛用楷书书写的"天下大同"四个大字尤为引人注目。

“这些作品让我们看到了意大利青少年对中国文化的独特理解。”龙甲教育董事长李群来介绍道，“我们的‘中文太极教室’项目已覆盖意大利北部近20所学校，来太极教室体验中国文化课程的学生总数已超2000人。”

为期两天的活动期间，共举办了33场太极工作坊、14场养生讲座和6个文化体验项目。

热那亚武术协会带来的舞狮表演成为闭幕式的亮点。协会主席马尔科表示：“我们学习中国舞狮已有十年，今天终于有机会在专业的舞台上展示。这要感谢中国教练的悉心指导。”

PWKA意大利职业功夫联合会主席瓦尔特·罗西在接受采访时透露：“明年我们计划将活动扩展至诺瓦拉，让更多意大利人感受太极的魅力。”

据悉，本次文化节的系列活动从4月19日起一直持续至4月30日，包括分别在米兰龙甲中国文化中心、米兰省督府成人教育中心、卡萨利诺城堡举办的“太极与当代健康”学术研讨会、陈氏太极拳高级研修班等。

活动现场。主办方供图

(责编：崔越、刘慧)