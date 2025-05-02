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中国东方航空与阿提哈德航空实施联营合作

2025年05月02日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月1日电 （记者管克江）阿拉伯旅游展期间，中国东方航空与阿提哈德航空宣布正式实施联营合作。该战略合作最早于去年6月宣布。正式投入运营后，双方将通过整合网络资源提供更顺畅的航线衔接与更强大的航线覆盖能力。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克表示：“联营合作不仅对两家航空公司意义重大，也对中阿两国的未来具有深远影响。通过整合航线网络、协同常旅客计划，我们不仅拓展了旅客的选择，增强了连通性，也为市场间开启了合作、创新与共赢的新篇章。”

中国东方航空副总经理万庆朝表示：“上海—阿布扎比航线的开通，以及与阿提哈德航空联营合作的落地，是双方在共建‘一带一路’倡议下携手推进共同愿景的重要成果。我们将依托现代化的扎耶德国际机场，进一步提升中转能力与旅客出行便利性。”

在阿拉伯旅游展上，东航与阿提哈德航空还现场签署了常旅客计划合作协议。

此前4月28日，东航开通上海-阿布扎比航线，每周运营四班，并全程提供高速机上Wi-Fi服务。

图为4月28日在阿布扎比扎耶德国际机场举行的上海-阿布扎比首航活动。东航供图

图为4月28日在阿布扎比扎耶德国际机场举行的上海-阿布扎比首航活动。东航供图

(责编：刘洁妍、刘慧)

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