人民网内罗毕4月30日电 （记者黄炜鑫）维多利亚消息：当地时间4月29日，中国驻塞舌尔大使林楠与塞舌尔卫生部长维多分别代表两国政府签署中国援塞医疗队议定书（2024-2028），向塞舌尔维多利亚医院捐赠医疗设备。第19批援塞医疗队全体队员参加。

中国驻塞舌尔大使林楠与塞舌尔卫生部长维多分别代表两国政府签署中国援塞医疗队议定书（2024-2028）。驻塞舌尔使馆供图

林楠表示，中塞医疗卫生合作是落实中非合作论坛“十大伙伴行动”的重要举措。援塞医疗队派遣40年来，共有19批医疗队为塞民众提供了高质量医疗卫生服务，获得广泛好评。中方愿与塞方在传统医药开发利用、专业技能培训等方面开展更广泛合作，切实造福两国人民，携手共建人类卫生健康共同体。

中方向塞舌尔维多利亚医院捐赠医疗设备。驻塞舌尔使馆供图

维多代表塞政府与人民诚挚感谢中方支持，高度赞扬援塞医疗队在推动塞卫生健康事业方面作出的重要贡献，希继续与中方加强卫生合作，深化两国人民友谊。

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