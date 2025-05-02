人民网巴黎5月1日电 （记者于超凡）当地时间4月30日，“遇鉴中国”中华文化主题展在法国巴黎凡尔赛门博览中心揭幕。作为今年巴黎国际博览会的重要组成部分，本次主题展吸引了全球多个国家和地区的观众参与。

网红产品组团出海

中国国际传播集团副总裁于涛介绍，本次主题展以“中国风·中国潮”为主题，展品既涵盖剪纸、瓷器等充满东方美学魅力的传统工艺品，也有《黑神话·悟空》《哪吒》和“AI数字人”等融合前沿科技的潮流展品。近2000件展品全面展示了中国的历史文化底蕴、地域特色以及创新发展成果，让拥有百年历史的巴黎国际博览会成为欧洲民众深入了解中国的窗口，充分呈现了一个可信、可爱、可敬的中国形象。

在展会现场，各类代表性“网红”文创产品引人驻足。绚丽华美的故宫藻井冰箱贴、供不应求的仿明代点翠嵌珠金龙凤冠饰品、敦煌裸眼3D明信片、哪吒主题剪纸等产品深受欢迎。记者现场注意到，一对法国母女在中国国家博物馆文创展柜前驻足良久，被饰有传统工笔画的精美夜灯深深打动，虽因价格犹豫，但最终还是欣然购买。

外国观众现场选购中国文创产品。人民网记者 于超凡摄

洛阳城市礼物研究有限公司总经理黄晓燕告诉记者，此次洛阳市带来了东方博物馆之都、唐三彩、牡丹、城市建筑等系列文创产品，兼具实用与艺术价值。其中，以丝绸之路历史为灵感的唐三彩系列工艺品备受关注，特别是非遗手作的“马卡龙色”唐三彩小马，更成为展区人气产品。

热门展品“唐三彩”。人民网记者 于超凡摄

弘扬文化遗产保护

非遗文化展示成为展览的又一大亮点。台绣、团扇、剪纸、泥咕咕等传统工艺精品纷纷亮相，非遗传承人还现场示范，近距离向观众展示中华传统文化的独特魅力。在河南展区，不少参观者与身着唐代仕女服饰的参展人员合影留念。法国观众塞巴斯蒂安在合影后兴奋地告诉记者，“中国传统服饰精美绝伦，宛如一件件奢侈艺术品。”

法国观众与参展人员合影留念。人民网记者 于超凡摄

联合国教科文组织前总干事博科娃致辞表示，中国和欧洲都有非常丰富的文化基础。中国政府一直非常重视其数千年悠久的文化传统，也积极地与包括联合国教科文组织在内的国际机构合作，致力于促进文化的交流互鉴。开幕式上精彩的剪纸表演体现了文化遗产薪火相传的活力，博科娃说，“我尤其欣慰看到许多年轻面孔参与其中，显示出中国非遗传承薪火相传的活力，这种做法值得欧洲借鉴。”

中国常驻联合国教科文组织代表杨新育介绍，目前中国已有59项文化遗产和44项非物质文化遗产被列入联合国教科文组织名录。中国丰富多彩的文化遗产以及先进的保护经验值得与世界分享，希望通过本次展览向世界人民发出诚挚邀请，欢迎各国民众到访中国，亲身体验这些人类文明的珍宝。

展现中国社会发展

主办方表示，本次展览采用“文化展品+文艺展演+文创展售+文娱体验+知识分享”的多元模式，致力于打造一个开放包容、丰富多彩、立体生动的中国国际形象传播平台。

今年是深圳市首次参展巴黎国际博览会，重点推介“前海冰雪世界”和“湾区书城”两大文化旅游项目。深圳市前海深港现代服务业合作区管理局党工委副书记梁珂在致辞中表示，深圳是中国改革开放的最前沿，活力四射，创新不断。前海自2010年成立以来短短十五年的时间，已经从一片滩涂成长为当前的国际化城市新中心。博科娃在参观深圳展区时表示，“我曾经去过深圳许多次，那里的发展速度是令人惊叹。”

联合国教科文组织前总干事博科娃（右二）、中国常驻联合国教科文组织代表杨新育（左三）参观深圳前海展区。人民网记者 于超凡摄

促进文明交流互鉴

巴黎国际展览会组委会代表、法国高美艾博国际展览集团常务副总裁卡琳娜·普雷泰尔表示，巴黎国际博览会是全法国乃至全欧洲最大的博览会，自1904年创立以来，巴黎国际博览会致力于向欧洲观众展示全球文化。依托巴黎国际博览会平台，“遇鉴中国”主题展将为数十万法国观众打开了解中华优秀传统文化的新窗口。

法国文化部文化事务督导卡特琳·鲁杰里在开幕式上致辞说，今年适逢欧中建交50周年，双方应当抓住每一个契机，开展多种多样的文化合作项目，不断加强人文交流。当代中国与世界研究院副院长范大祺在接受人民网记者采访时表示，“遇鉴中国”主题展是中法合作交流的重要缩影。作为两大文明古国，中法在文明互鉴方面拥有广阔空间。今年是中国展第三次在巴黎国际博览会亮相，各地文化机构参展热情高涨，十分期待通过各具特色的地方文化展示，加深与法国民众的互动。

近年来，中国国际传播方式更加精准、生动，更具吸引力。范大祺指出，此次展出的《中国关键词》多语种宣传产品，深入浅出地阐释中国思想与价值观，“我们希望用民众听得懂、能接受的语言，更好地向世界传递中国声音。”

外国观众在外文出版社展区前参观。人民网记者 于超凡摄

此次主题展由中国外文局主办，当代中国与世界研究院承办，活动得到中国常驻联合国教科文组织代表团、中国驻法国大使馆等机构的支持。参展单位包括中国国家博物馆以及山西、河南、浙江、深圳等10家宣传文化机构和30家科创企业。开幕即日起至5月11日，展会还将组织非遗表演、文艺演出、主题推介等系列活动，并同期举办促进文明交流互鉴中法对话会。

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