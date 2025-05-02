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中国人民解放军驻吉布提保障基地与吉军开展联合军事训练

2025年05月02日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月1日电 （记者张志文）吉布提市消息：当地时间4月27日至30日，中国人民解放军驻吉布提保障基地与吉布提军队共同开展“协作-2025.04.FAD”联合军事训练。据悉，此次活动是中吉双方年度例行军事合作活动，是两国践行“安全共筑伙伴行动”的具体举措，是落实全球安全倡议伙伴关系的实际行动。

吉布提总参谋长扎卡里亚·谢克·易卜拉欣亲临现场观摩，并检阅中吉双方参训部队。

此次联训共分课题研练、适应性训练和实兵实弹演练三个阶段展开，指挥组由双方领导共同担任，中吉双方参训官兵混编参训、联合行动，主要以“追歼清剿恐怖分子”为背景，重点进行无人机侦察引导打击、多口径火炮协同射击、清剿夺控惩戒追歼等实战科目演练。

期间，中吉联合任务部队还开展了装备互操作、野外宿营、装甲车辆抢修、战伤救护等科目训练，有效检验了双方在陌生、复杂战场环境下共同遂行多样化任务能力。

“演练中，我们密切协同、精诚合作，建立了深厚的友谊。”驻吉布提保障基地领导表示，通过联训有效提升了两军协同行动和反恐处置能力，进一步密切了中吉两军关系。

演练结束后，吉军领导谈到，此次联训为两军交流互鉴、深化友谊搭建了良好平台，后续会进一步拓展军事务实合作，不断加深双方互信交流、共同应对安全威胁。

无人机侦察。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

无人机侦察。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

吉军体验武器。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

吉军体验武器。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

中吉联合指挥所。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

中吉联合指挥所。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

沙盘推演。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

沙盘推演。中国人民解放军驻吉布提保障基地供图

(责编：崔越、刘慧)

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