人民网巴西利亚4月30日电 （记者邵世均）当地时间4月30日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在巴西利亚出席第十五次金砖国家安全事务高级代表会议。会议围绕金砖国家在斡旋和冲突预防中的作用进行深入讨论。

王毅说，今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。尽管当今世界很不太平，但和平始终是人心所向。通过斡旋调解预防冲突、实现和平是绝大多数国家的最优先选项。在斡旋调解方面，金砖国家一直走在世界前列。从推动沙特和伊朗实现历史性和解到斡旋加沙停火，从促成俄乌换俘到发起乌克兰危机“和平之友”小组，金砖国家展现了积极担当，发挥了不可替代的作用。王毅结合中方实践总结了金砖国家的三条经验和独特优势。

一是不寻求任何私利。始终致力于给和平一个机会，为政治解决寻找出路。从不以斡旋的名义寻求干涉别国内政，也从没有地缘政治上的算计。

二是秉持客观公正。根据事情本身的是非曲直作出公正评判，公平对待所有各方合理关切，寻求普遍接受的解决方案。始终以联合国宪章和公认的国际法原则为准绳，反对任何双重标准或选择性适用。

三是坚持综合施策。解决复杂问题没有简单办法，疑难杂症也没有“速效药”。坚持着眼长远，超越零敲碎打的危机管控，通过静悄悄外交耐心寻找全面解决办法，消除冲突产生的根源。

(责编：刘洁妍、刘慧)