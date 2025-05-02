人民网巴西利亚4月30日电 （记者邵世均）当地时间4月30日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在巴西利亚出席第十五次金砖国家安全事务高级代表会议。会议审议了金砖国家反恐工作组和网络安全工作组工作。

王毅说，恐怖主义是人类公敌。当前反恐领域面临新的挑战，国际恐怖势力趁乱勾连，重大恐袭事件多发频发，新兴技术为国际反恐斗争增添复杂因素。金砖国家要携手打击一切形式的恐怖主义，反对将反恐问题政治化、工具化，反对在打击恐怖主义问题上搞“双重标准”。要支持联合国发挥中心作用，推动落实《联合国全球反恐战略》。要坚持标本兼治，强化反恐能力建设，从根本上铲除恐怖主义滋生土壤。中方全力支持就当前突出问题和新兴风险共商应对举措，对恐怖主义零容忍。

王毅表示，当前，网络空间政治化、军事化、碎片化风险加剧。大规模、长时间、系统性的网络攻击时有发生，不仅危害全球数字发展与合作，也威胁着国际和平与安全。面对新形势新挑战，金砖国家应当加强协调配合，维护网络空间秩序，推动就数据安全、供应链安全等各方关切问题制定普遍性的全球规则，构建公正合理的全球网络治理体系。要发挥《金砖国家网络安全务实合作路线图》作用，推动“大金砖”网络安全合作高质量发展。

王毅表示，人工智能应是服务人类福祉的国际公器，不应是谋求地缘私利的政治工具。以所谓防范安全风险为由，构筑“小院高墙”，人为制造分裂，将一部分国家排除在人工智能技术进步之外，只会引发新的风险甚至对抗。中方提出《全球人工智能治理倡议》，宣布《人工智能能力建设普惠计划》，愿同金砖国家一道推动落实，深化拓展人工智能合作，共同发展向善为民、安全可控、普惠包容的人工智能。

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