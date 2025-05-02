人民网迪拜4月30日电 （记者管克江）安曼消息：“我和中国有个故事”短视频大赛颁奖仪式4月29日在安曼中国文化中心举行。中国驻约旦大使陈传东、约旦旅游局局长阿卜杜勒、约中友好协会主席贾马尔、中国驻约旦大使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未及社会各界人士近300人出席活动。

“我和中国有个故事”短视频大赛由安曼中国文化中心举办，在为期两个月时间里收到30多件视频作品。参赛者通过镜头记录下自己与中国的点滴故事，从个人视角讲述他们眼中真实、生动的中国。作品题材丰富多样，情感真挚动人，充分展现了中约两国人民之间深厚的友谊。

中国驻约旦大使陈传东致辞。人民网 纳达尔·达乌德摄

陈传东在致辞中表示：“‘我和中国有个故事’不仅是一场比赛，更是一座连接中约人民心灵的桥梁。在一段段短视频中，我们看到了约旦朋友用真诚的情感和独特的视角，生动讲述了他们与中国的美好点滴。”

中国驻约旦大使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未致辞。人民网 纳达尔·达乌德摄

中国驻约旦大使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未表示，短视频是一种年轻而富有感染力的记录方式，能够更直观的展现文化魅力，讲好中国故事。

陈传东大使为获奖者颁奖。人民网 纳达尔·达乌德摄

当天，拥有千万粉丝的中国旅游博主张耀阳夫妇也应邀出席活动，分享他们在世界各地的旅行见闻及拍摄短视频的经验。他们鼓励当地青年用镜头记录与中国的精彩故事，用创意表达文化共鸣。

获奖者代表与嘉宾合影。人民网 纳达尔·达乌德摄

仪式上还演出了文化中心原创话剧《Hi Hi，上海》，通过轻松幽默的方式，讲述了约旦游客在中国旅游的有趣经历。

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