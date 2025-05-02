新华社迪拜5月1日电（记者温新年 赵丹亮）为期4天的2025年阿拉伯旅游展5月1日在阿联酋迪拜落幕。展览期间，中国展区推介的中国入境游受到关注。

据中方展团组织方阿联酋中国文化中心主任刘洋介绍，中国展区以“你好！中国”为主题，以“中外旅行商对接洽谈”为重点，突出“旅游+文化”“旅游+航空”“旅游+科技”三大特色，全方位推介中国入境游。

在中国展区，中国入境旅游相关企业与阿拉伯各国旅行商深入对接洽谈，介绍中国入境游最新产品和服务。展区大屏幕循环播放中国文化特色浓厚的目的地推介视频，“非遗展墙”陈列来自中国各地的特色非遗文化展品。

据统计，中方展团共收到约150余项入境中国团组正式询价，主要是大湾区、长三角、西南等地区的商务+旅游和定制主体游等，其中部分已转化成订单。

迪拜旅游和商业推广局首席执行官伊萨姆·卡齐姆在接受记者专访时表示，中国文化和旅游部及地方旅游管理机构积极在迪拜举办推广和路演活动，这些举措对促进人们更深入了解中国丰富的文化遗产与多元化旅游资源起到重要作用，欢迎中国旅游机构继续在迪拜开展相关推广活动。

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