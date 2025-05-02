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美媒称美总统国家安全事务助理华尔兹将被解职

2025年05月02日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月1日电（记者熊茂伶 颜亮）据美国多家媒体1日报道，美总统特朗普将解除总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹的职务。华尔兹此前承认对“群聊门”泄密事件负责。

　　美国哥伦比亚广播公司报道，据多名消息人士透露，华尔兹和总统国家安全事务副助理亚历克斯·黄预计将于1日离职。

　　美国《政客》杂志1日报道，据5名知情人士透露，特朗普计划撤换掉华尔兹，因为他已失去政府其他官员的信任。报道称，有关华尔兹替代人选的讨论已持续数周，但近日撤换华尔兹的计划开始“加速推进”。罢免可能很快发生，但“尚未最终确定”。

　　3月24日，美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡发文称，美国国家安全高层官员当月早些时候把他拉入一个关于打击也门胡塞武装作战计划的“信号”软件涉密群聊，内容涉及攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。华尔兹3月25日接受美国福克斯电视台采访时，否认他“故意”将美国媒体人员拉入作战计划的涉密群聊，但他表示自己对此事负有全部责任。

(责编：刘洁妍、崔越)

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