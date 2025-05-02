新华社洛杉矶5月1日电（记者黄恒）美国总统特朗普1日在社交媒体上发文说，任何从伊朗购买石油或石化产品的国家或个人都将遭受美国制裁，将被禁止与美国做生意。

特朗普说：“所有购买伊朗石油或石化产品的行为必须立即停止！任何从伊朗购买任何数量石油或石化产品的国家或个人都将立即受到‘二级制裁’。他们将不得以任何途径、方式或形式与美国做生意。”

美国消费者新闻与商业频道当天报道说，特朗普自今年上任以来一直在对伊朗实施所谓的“极限施压”，旨在彻底切断伊朗石油出口。同时业内人士认为，特朗普此举也有对第三国实施打压的意图，但预计很难直接阻断其他国家与伊朗的石油产品交易。

阿曼外交大臣巴德尔1日稍早时在社交媒体上发文说，“因后勤原因”，原定于3日举行的美伊第四轮间接谈判被推迟，新的谈判日期将在各方协商一致后另行公布。伊朗外交部发言人巴加埃同日发表声明说，伊美新一轮间接谈判“应阿曼外交大臣的要求推迟”。伊朗仍致力于达成“公平和持久的协议”。

美国与伊朗4月12日在阿曼首都马斯喀特举行了首轮间接谈判，这是自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来双方首次正式开启谈判。此后，双方于4月19日在意大利首都罗马举行第二轮间接谈判，4月26日在马斯喀特举行了第三轮间接谈判。

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