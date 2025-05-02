这是美国总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹在华盛顿白宫出席记者会的资料照片（2月20日摄）。新华社记者 胡友松 摄

新华社华盛顿5月1日电（记者熊茂伶 刘亚南）美国总统特朗普1日下午在社交媒体上宣布，提名总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹为下一任美国常驻联合国代表。美媒当天稍早时报道称，特朗普将解除在“群聊门”泄密事件后饱受争议的华尔兹的职务。

特朗普发文称，华尔兹“一直努力将国家利益放在首位”。他还宣布国务卿鲁比奥将同时代理总统国家安全事务助理。美国常驻联合国代表的提名需经过国会参议院批准。

美国前民主党副总统候选人、明尼苏达州州长沃尔兹当天在社交媒体上发文说：“迈克尔·华尔兹已离开群聊。”美国会参议院少数党领袖、民主党人舒默转发当天媒体对于华尔兹将被解职的相关报道，并附文称“现在轮到（国防部长）赫格塞思”了。

3月“群聊门”泄密事件曝光后，民主党人多次呼吁华尔兹、赫格塞思等涉事高官辞职。随着各界质疑声逐渐发酵，特朗普政府面临越来越大的压力。

美国多家媒体1日上午援引消息人士的话报道，特朗普将解除华尔兹的职务。美国哥伦比亚广播公司说，华尔兹和总统国家安全事务副助理亚历克斯·黄预计将于1日离职。美国《政客》杂志报道，据多名知情人士透露，特朗普计划撤换掉华尔兹，因为他已失去政府其他官员的信任。

3月24日，美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡发文称，美国国家安全高层官员当月早些时候把他拉入一个关于打击也门胡塞武装作战计划的“信号”软件涉密群聊，内容涉及攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。华尔兹3月25日接受美国福克斯电视台采访时，否认他“故意”将美国媒体人员拉入作战计划的涉密群聊，但他表示自己对此事负有全部责任。

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