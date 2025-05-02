新华社伊斯兰堡5月1日电（记者杨恺 张敬尧）巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所4月30日举办以“万隆精神（1955-2025）：团结、主权和南南合作70年”为主题的研讨会，纪念万隆会议召开70周年。与会的巴方专家学者表示，万隆精神至今仍推动着发展中国家之间的合作，并强调，中国在促进南南合作、和平共处和全球公平发展等方面发挥着引领作用。

巴中学会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德认为，万隆会议是后殖民时代外交史上的里程碑，也是亚非国家团结合作的催化剂，“万隆会议标志着一种新的全球意识的诞生”。侯赛因表示，中国提出的共建“一带一路”倡议以及上海合作组织等多边合作机制是新时代继承和发扬万隆精神的具体体现，表明中国在促进全球包容性发展方面继续发挥领导作用。

巴基斯坦前外交秘书、伊斯兰堡战略研究所所长苏海尔·马哈茂德回顾了巴基斯坦在万隆会议上发挥的积极作用，并强调，“主权、团结和不干涉”的原则至今仍是巴基斯坦外交政策的核心。巴基斯坦与中国建立的全天候战略合作伙伴关系体现了两国在外交层面对万隆精神的坚持。

巴基斯坦前常驻联合国日内瓦办事处代表扎米尔·阿克拉姆表示，中国始终坚持和平共处五项原则，在国际舞台上扮演着日益重要的角色，为倡导多边合作和互利共赢作出积极贡献。

(责编：刘洁妍、崔越)