新华社布鲁塞尔4月30日电 题：美关税不确定性给欧洲经济前景蒙上阴影

新华社记者康逸 单玮怡 丁英华

欧盟统计局4月30日公布的初步数据显示，今年第一季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长0.4%。尽管经济表现好于预期，但欧元区4月经济信心持续下降，达到近期低点。

分析人士指出，随着美国全面加征关税以及相关政策反复无常带来的不确定性持续增加，贸易紧张局势加剧，欧洲脆弱的复苏希望再次受到威胁，经济增长前景蒙上阴影。

出口“抢跑”驱动 勉强避免停滞

有分析指出，欧元区一季度经济增速高于市场预期，主要得益于欧洲出口商在美国关税政策实施前加紧出货，推动净出口上扬。

欧元区主要经济体中，西班牙表现最为亮眼，GDP环比增长0.6%；意大利经济增长0.3%；德国和法国两大欧洲经济引擎继续表现低迷，仅分别增长0.2%和0.1%。

欧盟统计局数据反映的是截至3月31日的欧洲经济状况，尚未体现美国政府4月初推出关税政策的直接影响。分析人士此前预测，依赖出口的经济体可能会因企业在美关税正式实施前加快出口而获得短期提振。

德国商业银行经济学家在给客户的报告中指出，增长好于预期“更多是表象而非现实”，在一定程度上受一次性因素驱动。

经济分析人士指出，第一季度的数据对预测未来欧洲经济趋势意义有限。近期的调查数据显示，自美国政府出台新关税政策以来，欧元区经济信心明显恶化，制造业、服务业信心同步走弱。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基指出：“过去四周的关税紧张态势和政策不确定性，完全摧毁了欧元区刚刚回升的经济信心。”他认为，除非美国贸易政策发生重大转变，否则未来数月，欧元区的经济活动和市场情绪仍将低迷。

关税加剧风险 降息难改疲态

欧洲央行4月宣布降息25个基点，是自去年6月以来第七次降息。市场普遍预计，欧洲央行将在6月的货币政策会议上再度降息。许多经济专家指出，这是在特朗普发起全球贸易战背景下的“被动防守”之举。鉴于实体经济和金融市场面临的风险，欧洲央行需要发出更强烈的信号并采取多种措施推动经济发展。

美国贸易政策已成为当前欧元区面临的主要外部风险之一。欧洲央行行长拉加德近日表示：“我们控制通胀的努力已基本取得成效，正在接近目标。”但她同时警告，全球贸易紧张局势大幅升级和美关税政策不确定性将拖累欧元区经济增长。

分析人士指出，全球经济不确定性显著增加，促使欧洲央行持续放宽货币政策。但如今美国关税影响逐渐显现，债券等金融市场风险仍存，强势欧元又可能使出口放缓，复杂形势下的欧洲经济面临多重挑战。

“降息并不能提振欧元区疲软的经济。”德国基尔世界经济研究所货币宏观经济研究主任莱娜·德雷格尔表示，从欧洲央行的角度看，债券和股票市场同样令人担忧，当前全球爆发金融危机的风险与2008年一样高，甚至更加严重。

正如欧洲央行执行委员会成员皮耶罗·奇波洛内所说，全球经济和金融体系碎片化加速，欧洲央行任务艰巨，既要在经济动荡中充当稳定之锚，又要在世界格局瞬息万变中重新找到自身定位。

增长动力减弱 经济前景黯淡

舆论普遍认为，受美国反复无常的关税政策影响，欧元区全年经济增长前景难言乐观。同时，欧盟能否与美国达成关税协议，目前也存在高度不确定性。

分析人士预测，由于前期“抢跑式”出口已基本结束，欧元区净出口将出现回落。同时，不确定性增加将导致居民转向储蓄，消费意愿减弱，企业投资也趋于谨慎，从而进一步影响经济活力。

万神殿宏观经济学研究公司经济学家梅拉妮·德博诺指出，随着美国贸易政策不确定性加剧打击投资，欧元区第二季度经济增长将放缓。她认为，今年下半年欧元区可能会出现“短暂而轻微的技术性衰退”。

凯投宏观资深欧洲分析师弗兰齐丝卡·帕尔马斯警告，欧元区未来6个月可能面临经济显著放缓的风险。德国财政刺激措施带来的正面效应，预计要到明年才能显现，短期前景并不乐观。

荷兰国际集团欧元区首席经济学家彼得·范登·乌特预计，第二季度和第三季度欧元区经济将停滞不前，直到第四季度才会恢复增长。从全年来看，欧元区今年GDP增速难超0.7%。

欧洲央行3月发布经济预测，将2025年欧元区经济增长预期下调至0.9%。市场普遍预计，欧洲央行或将在6月发布的预测中进一步下调增长预期。

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