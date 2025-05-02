新华社芝加哥4月30日电 热点问答丨美乌终签协议，影响几何

新华社记者徐静

美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署一份协议，设立美国-乌克兰重建投资基金。乌克兰第一副总理兼经济部长斯维里坚科证实，她代表乌方签署这份美国总统特朗普力推的矿产协议。

这份协议有何内容？美乌将各自得到什么？协议签署将如何影响俄乌和谈前景？

协议主要内容是什么

美国财政部在社交媒体发布的照片显示，美财政部长贝森特和斯维里坚科共同签署这份协议。贝森特说，两国签署“历史性的经济伙伴关系协议”。斯维里坚科和乌克兰总理什梅加尔均强调，协议体现“平等”。

斯维里坚科表示，基金采取乌美各占一半的股权结构，由乌克兰和美国共同管理；美乌双方均无主导投票权，体现了两国间的“平等伙伴关系”。协议明确，乌克兰拥有对乌境内矿产资源的所有权和控制权。

按照协议，美乌双方将共同确定重建基金资金投向，且专门投资于乌克兰，包括矿产、石油和天然气开采以及相关基础设施建设或加工项目。该基金收入和捐款在美国和乌克兰均不征税，“以确保基金投资收益最大化”。

能否换取美对乌后续支持

什梅加尔表示，协议没有要求乌克兰就三年多来美国对乌军事及其他援助偿还任何“债务”，满足了乌方一项关键诉求。

特朗普则于4月30日晚在“新闻国度”电视频道上说，这份协议“理论上”意味着美国获得的收益“将远远超过3500亿美元”。按照他的说法，前任民主党籍总统拜登“以现金和军备”形式向乌克兰提供了3500亿美元援助。

特朗普今年1月二度出任美国总统以来，多次施压乌方签署矿产协议。乌克兰总统泽连斯基抱怨，特朗普政府要求乌方用矿产等资源“偿还”美国5000亿美元，而过去三年多来美国对乌军事、财政等援助合计不过千亿美元。

经过一番拉扯，乌克兰内阁会议批准美乌矿产协议。然而，2月28日，泽连斯基到访白宫并同特朗普会面，双方发生激烈争吵，没能签署协议。此后，双方继续谈判，美方提交新的协议版本。

有分析认为，美乌最终谈妥，原因之一是乌方希望借此与美方修补关系，确保美方在俄乌冲突中继续提供军事支持。

按照乌方公布的协议内容，协议虽然没有明确提及美国对乌克兰的安全保证，但提到美国未来对乌军事援助。斯维里坚科说，除了为重建基金注入资金，美国还可以提供新的援助，例如向乌克兰提供防空系统。

如何影响和谈前景

就美乌协议，特朗普4月30日在内阁会议上表示，“美国在乌克兰的存在”将有利于乌克兰。

分析人士认为，自特朗普就职以来，美国政府分别推进同乌克兰的矿产协议谈判与俄乌和平相关谈判。在一些美国媒体看来，特朗普最近对和谈进展缓慢感到沮丧，寻求促使俄乌双方加快脚步。

贝森特在一份声明中说，美乌协议“向俄罗斯发出了一个明确信号”。

斯维里坚科说，协议与乌克兰加入欧盟的努力相一致，将提升乌克兰经济潜力，吸引西方投资乌克兰。

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