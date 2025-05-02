打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球瞭望丨美媒：美企要实现“全美国造”困难重重

2025年05月02日09:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约4月30日电　美国《华尔街日报》日前发表题为《产品100%“美国制造”为何如此困难》的文章，以多个案例说明，美国制造业企业实现产品完全“美国制造”困难重重。过去12个月，标注“美国制造”产品数量反而有所下降。文章摘要如下：

　　美国制造业企业表示，关键零部件要么过于昂贵，要么过于稀缺或干脆没有国内供应。要在美国构建一个完整的产业链任务艰巨。

　　爱达荷州皮卡车收纳箱生产商DECKED期望实现100%美国制造，但卡在最后5%的零部件上。从中国采购的滚珠轴承无法在美国找到同时具备价格和供货周期竞争力的供应商。

　　纽约市生产高端衣架的小企业拉皮德塑料公司发现，美国国内金属挂钩的供应商20多年前就已倒闭或转移到海外。目前，该公司所用金属挂钩和其他金属部件均来自中国，而关税正在快速推高生产成本。

　　加州器械生产商哈斯自动化公司加工产品框架所需的铸铁来自中国。该公司负责人表示，美国没有年产能超过1亿磅的生产厂家。每磅铸铁价值只有几美元，也难以找到工人，在美国建造超级基础性的铸铁厂并不现实。

　　受关税影响，哈斯自动化公司已减少加州工厂产量并取消加班。如果不降低关税，该公司投资5亿美元在内华达州新建的工厂可能要推迟投产。

　　市场研究机构尼尔森IQ公司统计显示，过去12个月，美国有大约10万个消费品和杂货标注“美国制造”，比此前12个月减少了2000个。

　　费城家族企业钱纳洛克公司所生产的钳子、工具袋和螺丝刀虽然100%在美国制造，但令公司负责人担忧的是，如果进口关税导致美国对金属的需求增加，其国内钢材供应商可能优先满足汽车厂和其他大客户的需求。

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部