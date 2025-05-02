新华社纽约4月30日电 美国《华尔街日报》日前发表题为《产品100%“美国制造”为何如此困难》的文章，以多个案例说明，美国制造业企业实现产品完全“美国制造”困难重重。过去12个月，标注“美国制造”产品数量反而有所下降。文章摘要如下：

美国制造业企业表示，关键零部件要么过于昂贵，要么过于稀缺或干脆没有国内供应。要在美国构建一个完整的产业链任务艰巨。

爱达荷州皮卡车收纳箱生产商DECKED期望实现100%美国制造，但卡在最后5%的零部件上。从中国采购的滚珠轴承无法在美国找到同时具备价格和供货周期竞争力的供应商。

纽约市生产高端衣架的小企业拉皮德塑料公司发现，美国国内金属挂钩的供应商20多年前就已倒闭或转移到海外。目前，该公司所用金属挂钩和其他金属部件均来自中国，而关税正在快速推高生产成本。

加州器械生产商哈斯自动化公司加工产品框架所需的铸铁来自中国。该公司负责人表示，美国没有年产能超过1亿磅的生产厂家。每磅铸铁价值只有几美元，也难以找到工人，在美国建造超级基础性的铸铁厂并不现实。

受关税影响，哈斯自动化公司已减少加州工厂产量并取消加班。如果不降低关税，该公司投资5亿美元在内华达州新建的工厂可能要推迟投产。

市场研究机构尼尔森IQ公司统计显示，过去12个月，美国有大约10万个消费品和杂货标注“美国制造”，比此前12个月减少了2000个。

费城家族企业钱纳洛克公司所生产的钳子、工具袋和螺丝刀虽然100%在美国制造，但令公司负责人担忧的是，如果进口关税导致美国对金属的需求增加，其国内钢材供应商可能优先满足汽车厂和其他大客户的需求。

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