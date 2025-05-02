新华社北京5月1日电 日本媒体4月30日报道，在大米价格连创新高的背景下，日本多地近期频现“大米盗贼”，给水稻种植户造成经济损失。

据日本警方通报，进入4月以来，大米主要产地茨城县和千叶县已发生12起大米失窃案，累计至少2.5吨大米被盗。在茨城县筑西市，有盗贼一次性窃走多达420公斤大米。新潟县和青森县也发生类似盗窃案。

警方已就这些案件发起调查，同时提醒水稻种植户注意采取防范措施，定期巡查大米库存情况，严防“大米盗贼”。

这是2024年7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

日本农林水产省4月28日发布的统计数据显示，日本市场上一袋5公斤装大米均价为4220日元（约合214元人民币），连续16周创新高。

按日本媒体说法，最新数据意味着日本政府3月以来拍卖三批储备米后，米价上涨势头仍未得到有效遏制。

农林水产省4月30日说，第三批储备米拍卖共有6家企业中标，总计约10万吨，平均成交价为每60公斤20302日元（约合1031元人民币），较前两批拍卖成交价有所降低。为平抑米价，日本政府计划在7月前每月都向市场投放储备米。

2024年夏季以来，受极端高温致大米歉收等因素影响，日本大米价格持续上涨。去年8月，气象部门发布日本东部太平洋南海海槽发生大地震可能性增高的警示，引发民众囤积大米，日本一度出现“大米荒”。随着新米上市，“大米荒”有所缓解，但米价依然居高不下。（张旌）

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