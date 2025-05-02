打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述丨自贸协定助中厄经贸合作之“船”扬帆提速

2025年05月02日09:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社基多5月1日电　综述｜自贸协定助中厄经贸合作之“船”扬帆提速

　　新华社记者廖思维

　　5月1日，中国-厄瓜多尔自由贸易协定生效一周年。协定实施以来，厄产香蕉、麒麟果等商品加速进入中国市场，收获大批“粉丝”；中国制造的机械、电气设备、汽车及零部件等也在厄瓜多尔市场迅速扩大影响力。厄中各界人士认为，自贸协定激发了两国经贸互补潜能，促进了市场联通对接，为两国经济持续增长注入强劲动能。

　　中国海关总署公布的数据显示，今年第一季度中厄双边贸易额为39.15亿美元，与2024年同期相比增长34.17%，其中中国自厄进口额23.39亿美元，同比增长42.8%。

　　厄瓜多尔-中国商会（厄中商会）会长马加莉·凯塞多在接受新华社记者采访时说，厄中自贸协定起步之年取得可喜成就，得益于关税减让和贸易便利化等措施，厄产香蕉、可可等传统商品在中国市场逐步站稳脚跟。

　　白虾是厄瓜多尔主要出口商品之一。厄全国水产养殖协会会长何塞·安东尼奥·坎波萨诺告诉记者，目前厄产白虾占据中国进口虾类市场超70%的份额，并正实现多元化出口。他认为，自贸协定不仅促进了双边贸易往来，也加深了两国在通关、检疫等方面的机制性合作。

　　“为更好利用这一协定，本地生产商需提升产品质量、加大对中方检疫标准的适应能力，以便在激烈的市场竞争中脱颖而出。”坎波萨诺说。

　　今年2月，厄瓜多尔罐装金枪鱼首次以零关税对华出口。厄中商会理事张鹏翔认为，这不仅标志着金枪鱼这种高附加值产品成功打开中国市场大门，还使“世界金枪鱼之都”曼塔成为厄经济发展战略中心之一。他说，待相关植物检疫议定书生效后，厄产蓝莓、牛油果等商品也将与中国消费者见面。

　　自贸协定生效后，中国产汽车及零部件等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%至40%逐步削减至零。厄汽车工业企业协会最新报告显示，今年第一季度比亚迪在厄瓜多尔电动车销量较去年同期增长150.4%，位列电动车销量榜榜首。宇通、奇瑞等中国品牌也在当地受到追捧。

　　厄瓜多尔中资企业商会会长马文杰表示，除电动车外，自贸协定还推动中资企业在厄能源、矿业等领域投资，以中国技术赋能厄自然资源禀赋，显著提升当地工业竞争力。“协定通过机制性安排，为两国企业构建了稳定、透明、互利的合作框架，推动经贸合作向高质量迈进。”马文杰说。

　　中国驻厄瓜多尔大使馆主管经商事务参赞方昊表示，中国是全球最大的农产品进口国，通过持续扩大市场准入、频繁举办展会等交流活动，为厄瓜多尔本地企业提供广阔合作机遇。“期待两国企业乘着自贸协定‘东风’，让双边贸易大船行得更远、更快。”方昊说。

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部