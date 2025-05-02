新华社基多5月1日电 综述｜自贸协定助中厄经贸合作之“船”扬帆提速

新华社记者廖思维

5月1日，中国-厄瓜多尔自由贸易协定生效一周年。协定实施以来，厄产香蕉、麒麟果等商品加速进入中国市场，收获大批“粉丝”；中国制造的机械、电气设备、汽车及零部件等也在厄瓜多尔市场迅速扩大影响力。厄中各界人士认为，自贸协定激发了两国经贸互补潜能，促进了市场联通对接，为两国经济持续增长注入强劲动能。

中国海关总署公布的数据显示，今年第一季度中厄双边贸易额为39.15亿美元，与2024年同期相比增长34.17%，其中中国自厄进口额23.39亿美元，同比增长42.8%。

厄瓜多尔-中国商会（厄中商会）会长马加莉·凯塞多在接受新华社记者采访时说，厄中自贸协定起步之年取得可喜成就，得益于关税减让和贸易便利化等措施，厄产香蕉、可可等传统商品在中国市场逐步站稳脚跟。

白虾是厄瓜多尔主要出口商品之一。厄全国水产养殖协会会长何塞·安东尼奥·坎波萨诺告诉记者，目前厄产白虾占据中国进口虾类市场超70%的份额，并正实现多元化出口。他认为，自贸协定不仅促进了双边贸易往来，也加深了两国在通关、检疫等方面的机制性合作。

“为更好利用这一协定，本地生产商需提升产品质量、加大对中方检疫标准的适应能力，以便在激烈的市场竞争中脱颖而出。”坎波萨诺说。

今年2月，厄瓜多尔罐装金枪鱼首次以零关税对华出口。厄中商会理事张鹏翔认为，这不仅标志着金枪鱼这种高附加值产品成功打开中国市场大门，还使“世界金枪鱼之都”曼塔成为厄经济发展战略中心之一。他说，待相关植物检疫议定书生效后，厄产蓝莓、牛油果等商品也将与中国消费者见面。

自贸协定生效后，中国产汽车及零部件等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%至40%逐步削减至零。厄汽车工业企业协会最新报告显示，今年第一季度比亚迪在厄瓜多尔电动车销量较去年同期增长150.4%，位列电动车销量榜榜首。宇通、奇瑞等中国品牌也在当地受到追捧。

厄瓜多尔中资企业商会会长马文杰表示，除电动车外，自贸协定还推动中资企业在厄能源、矿业等领域投资，以中国技术赋能厄自然资源禀赋，显著提升当地工业竞争力。“协定通过机制性安排，为两国企业构建了稳定、透明、互利的合作框架，推动经贸合作向高质量迈进。”马文杰说。

中国驻厄瓜多尔大使馆主管经商事务参赞方昊表示，中国是全球最大的农产品进口国，通过持续扩大市场准入、频繁举办展会等交流活动，为厄瓜多尔本地企业提供广阔合作机遇。“期待两国企业乘着自贸协定‘东风’，让双边贸易大船行得更远、更快。”方昊说。

(责编：刘洁妍、崔越)