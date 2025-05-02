新华社布鲁塞尔5月1日电 通讯｜比利时“土豆医生”与中国的故事

新华社记者丁英华

这是一张保存在比利时农学家弗朗索瓦·塞尔内尔手机里的旧照：一群比利时学生正穿行在中国重庆郊外的温室里，碧绿的秧苗在他们脚边蔓延。有人查看土壤，有人用笔记录。带队的正是塞尔内尔，他俯身指点，耐心讲解土豆生长和防病的秘密。

二十多年间，这位被称作“土豆医生”的农学家曾60多次带着自己的学生深入中国农村开展学习、交流活动，见证了欧中之间日益紧密的合作联系。

2025年，是中国同欧盟建交50周年。尽管塞尔内尔与中国的故事仅是欧中合作领域的一个微小事例，但体现出的却是欧中在跨越半个世纪交往历程中，推进务实合作并给双方人民带来巨大收益的时代特征。

“我小时候喜欢看著名的比利时漫画绘本《丁丁历险记·蓝莲花》，这本图书让我对中国充满了向往。”现年66岁的塞尔内尔曾被故事主角丁丁远赴中国的情节吸引。多年后，他也像丁丁一样，从欧洲启程前往中国。

1999年，塞尔内尔到北京参加中国国际农业博览会，并同中国专家举行了关于植物保护的学术交流会。在会上，他介绍了一套用于预测马铃薯晚疫病发生、发展的系统，引起了中国农业界的关注。

不久后，塞尔内尔结识了重庆高级农艺师车兴壁，二人成为合作伙伴。彼时，重庆山区的很多农民以种植土豆为生，但受晚疫病侵袭，作物减产严重，农户损失惨重。“车兴壁带我去了重庆东北部一个叫巫溪的地方，那里的土豆遭受了严重的晚疫病侵害。”

塞尔内尔与车兴壁一起将预测马铃薯晚疫病的系统引入当地。几年后，巫溪的马铃薯产量大幅提升，成为当地脱贫致富的关键作物之一。目前该技术已推广至全国16个省份，每年为广大农户减少了大规模病害带来的巨额损失。

这场始于中国田野的合作实践，也让欧洲本土农业防病系统得到了改进，成为双方互利共赢的生动例证。塞尔内尔介绍说，原本的晚疫病预警系统数字化程度低，与中国方面合作后，中国伙伴升级了系统模型和信息传递系统，实现了系统的全面数字化。“我们设计了最初的系统，在中国的实践中，提升成为先进的数字化版本。”

与此同时，这项技术还逐步拓展至卢旺达、孟加拉国等地。塞尔内尔说：“这是一个非常有意义的‘共同进步’的过程。”

在他看来，如今全球正面临能源危机、气候变化、以及粮食安全等诸多挑战，欧中农业领域的跨国合作，正是应对全球性挑战的重要路径之一。“欧洲所拥有的先进科研能力，在中国可以获得非常广泛的应用场景，同时有助于技术的创新升级。当我们将这些优势有机结合起来，就像我们的土豆防病系统一样，可以产生巨大效益。”

塞尔内尔说：“欧中合作潜力巨大，我有信心，双方能继续保持稳定、互信的关系。随着交流不断深化，欧中关系必将持续释放潜力，为世界人民带来更多实实在在的利益。”塞尔内尔微笑着说出自己对欧中关系未来发展的期待：“我用一句中文表达——‘一路顺风’。”

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