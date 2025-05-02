打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯丨比利时“土豆医生”与中国的故事

2025年05月02日09:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔5月1日电　通讯｜比利时“土豆医生”与中国的故事

　　新华社记者丁英华

　　这是一张保存在比利时农学家弗朗索瓦·塞尔内尔手机里的旧照：一群比利时学生正穿行在中国重庆郊外的温室里，碧绿的秧苗在他们脚边蔓延。有人查看土壤，有人用笔记录。带队的正是塞尔内尔，他俯身指点，耐心讲解土豆生长和防病的秘密。

　　二十多年间，这位被称作“土豆医生”的农学家曾60多次带着自己的学生深入中国农村开展学习、交流活动，见证了欧中之间日益紧密的合作联系。

　　2025年，是中国同欧盟建交50周年。尽管塞尔内尔与中国的故事仅是欧中合作领域的一个微小事例，但体现出的却是欧中在跨越半个世纪交往历程中，推进务实合作并给双方人民带来巨大收益的时代特征。

　　“我小时候喜欢看著名的比利时漫画绘本《丁丁历险记·蓝莲花》，这本图书让我对中国充满了向往。”现年66岁的塞尔内尔曾被故事主角丁丁远赴中国的情节吸引。多年后，他也像丁丁一样，从欧洲启程前往中国。

　　1999年，塞尔内尔到北京参加中国国际农业博览会，并同中国专家举行了关于植物保护的学术交流会。在会上，他介绍了一套用于预测马铃薯晚疫病发生、发展的系统，引起了中国农业界的关注。

　　不久后，塞尔内尔结识了重庆高级农艺师车兴壁，二人成为合作伙伴。彼时，重庆山区的很多农民以种植土豆为生，但受晚疫病侵袭，作物减产严重，农户损失惨重。“车兴壁带我去了重庆东北部一个叫巫溪的地方，那里的土豆遭受了严重的晚疫病侵害。”

　　塞尔内尔与车兴壁一起将预测马铃薯晚疫病的系统引入当地。几年后，巫溪的马铃薯产量大幅提升，成为当地脱贫致富的关键作物之一。目前该技术已推广至全国16个省份，每年为广大农户减少了大规模病害带来的巨额损失。

　　这场始于中国田野的合作实践，也让欧洲本土农业防病系统得到了改进，成为双方互利共赢的生动例证。塞尔内尔介绍说，原本的晚疫病预警系统数字化程度低，与中国方面合作后，中国伙伴升级了系统模型和信息传递系统，实现了系统的全面数字化。“我们设计了最初的系统，在中国的实践中，提升成为先进的数字化版本。”

　　与此同时，这项技术还逐步拓展至卢旺达、孟加拉国等地。塞尔内尔说：“这是一个非常有意义的‘共同进步’的过程。”

　　在他看来，如今全球正面临能源危机、气候变化、以及粮食安全等诸多挑战，欧中农业领域的跨国合作，正是应对全球性挑战的重要路径之一。“欧洲所拥有的先进科研能力，在中国可以获得非常广泛的应用场景，同时有助于技术的创新升级。当我们将这些优势有机结合起来，就像我们的土豆防病系统一样，可以产生巨大效益。”

　　塞尔内尔说：“欧中合作潜力巨大，我有信心，双方能继续保持稳定、互信的关系。随着交流不断深化，欧中关系必将持续释放潜力，为世界人民带来更多实实在在的利益。”塞尔内尔微笑着说出自己对欧中关系未来发展的期待：“我用一句中文表达——‘一路顺风’。”

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部