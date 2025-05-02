新华社北京/华盛顿5月1日电 经济热点问答｜美国经济萎缩意味着什么？

新华社记者宿亮 熊茂伶

美国商务部4月30日公布数据显示，2025年第一季度，美国国内生产总值（GDP）环比按年率计算萎缩0.3%。这是2022年以来美国经济的最差季度表现。不少市场人士表示，此前已预判美国经济会因关税政策而表现糟糕，但没想到竟如此糟糕，给刚刚迎来执政百日的美国本届政府的信心和声誉再次带来沉重打击。

哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，一个世纪以来，这可能是美国总统任期的前一百天内经济表现最差的一次，对美国经济来说是“灾难性的百天”。

美国经济萎缩的主要原因是什么？关税政策如何反噬经济？美国经济能否避免衰退？

经济数据为何如此糟糕？

美国商务部把美国经济数据糟糕的原因总结为进口激增和政府支出减少。

今年以来，美国政府连续祭出高关税“乱拳”。不少进口企业抢在关税政策生效前“突击”进口，导致美国贸易逆差显著拉大。数据显示，今年1月至3月，美国货物进口增长50.9%。今年3月，美国贸易逆差扩大140亿美元，总额达1620亿美元。

企业大量进口，反映了对美国政府政策不确定性的恐慌，担心今后关税可能继续提升而不得不大规模囤货。牛津经济研究院经济学家迈克尔·皮尔斯说，即便进口能在一定程度上转化成商业库存，其对经济的促进作用也需要很长时间才能显现。更有可能的是，企业和家庭囤积了原材料、汽车、家电等，短期内不需再次购买，从而进一步抑制消费。

美国商务部称，美国政府效率部关闭多个政府机构，裁撤数十万联邦工作人员岗位，并在卫生、科研等领域削减经费，这些导致了政府支出减少，也在一定程度上拖累经济表现。

高关税如何反噬经济？

美国政府表示，糟糕的经济数据“都是前任的祸”，呼吁民众“保持耐心”。但观察人士认为，美国政府对贸易伙伴一系列高关税政策正是经济萎缩的“幕后元凶”。

穆迪分析公司表示，关税将进一步削弱美国民众的购买力，导致消费下滑。这家机构分析指出，贸易争端引发股市抛售，可能导致高收入群体减少支出，重创美国国内消费。英国《卫报》也表示，高关税导致经济活动下降，挫伤消费者信心。美国世界大型企业研究会数据显示，4月份美国消费者信心指数连续第五个月下降，跌至新冠疫情以来的最低水平。

有分析显示，2025年美国经济增长将因关税政策严重放缓。这些关税不是由贸易伙伴支付，而是由沃尔玛、塔吉特等美国零售企业支付。如果关税持续高企，这些企业将会把成本部分或全部转嫁给消费者。

同样在30日公布的美国就业数据显示，私营企业吸引就业的数量正在缩减。4月，私营企业创造的新增就业岗位数量远低于市场预期。

美国资本市场也对一季度经济的糟糕“成绩单”反应剧烈。消息一经公布，纽约股市股指期货“跳水”，当天开盘后三大股指应声下跌，道琼斯工业平均指数早盘下跌一度接近800点。以耐克、亚马逊等为代表的零售企业股票领跌。

美国经济能避免衰退吗？

美国金融分析账号库贝西简报30日指出，多项指标显示，2025年美国经济陷入衰退已经成为“基本预期”。

一般来说，美国研究机构将连续两个季度GDP增速为负值定义为经济衰退。美国上一次经济陷入衰退是在2020年，持续两个月。如今，越来越多的分析认为，美国经济再一次衰退的时间似乎就在眼前。

美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森日前预测，在政策不确定影响下，美国2025年经济陷入衰退的几率是65%。彭博社认为，高关税冲击供应链，影响企业发展，导致需求回落，未来一年美国经济陷入衰退的可能性已达50%。

即便在过去两年保持季度GDP环比增长2%至3%的情况下，美国经济也面临多重问题。而当下的数据显示，高关税政策将把美国经济引向更加复杂、更加凶险的境地。

正如美国贸易企业TradeStation全球市场策略主管戴维·拉塞尔所说，疲软的就业、糟糕的GDP及其他经济数据“越来越表明经济衰退可能已经开始”。

(责编：刘洁妍、崔越)