新华社伦敦5月1日电 特稿｜动摇科研根基 重创国际合作——特朗普政府科技政策引发科学界担忧

新华社记者郭爽

取消科研经费、搁置科研项目、删除科研数据、政府越权干预科研、中断科研合作……美国新一届政府在科研领域的一系列“新政”震惊了科学界。专业机构和专家普遍认为，相关政策不仅动摇了美国科研根基，更对世界范围内的科研合作造成巨大伤害。

政府越权干预前所未有

美国高等院校协会近日发布公开信说：“作为美国学院、大学和学术团体的领导者，我们一致反对当前危害美国高等教育的前所未有的政府越权和政治干预。”截至4月29日，这封公开信已得到562名美国高校和学术团体领导者签名。

英国《国际流行病学杂志》发表社论说，美国新一届政府上任以来正试图彻底重塑科学研究。文章梳理了与流行病学和公共卫生领域相关的干预措施，包括：限制或取消数据访问权限；限制研究范围；切断与国际卫生机构的联系；有倾向性地解雇初入职场的研究人员等。文章指出，美国政府“正在破坏美国和世界其他地区公共卫生赖以进步的基础”。

美国《纽约时报》报道说，美国新政府为了压制或避免“政治上偏向”的研究结果，已经删除了有关空气质量、地震强度和海底地质等领域的大量公开数据集。文章说，在美国政府希望“尽可能少做”的当下，最好人们什么都不知道，这样就不用去采取行动预防或者改善什么。

历史上，美国科技崛起得益于人才引进，但现在越来越多的科学家正考虑“逃离”美国。据英国《卫报》近日报道，由于担心被拘留，一些澳大利亚学者已拒绝赴美参加学术会议。《纽约时报》上述报道指出，美国有三分之一的诺贝尔奖得主出生于外国，但新一届政府移民政策的冲击却将一些科学家卷入其中。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院科学政策专家约翰·霍尔德伦表示，美国政府造成的损害可能会使美国科学研究倒退数十年。“如此大的破坏性影响将极难逆转，需要很长时间才能恢复。”

动摇科研根基

英国《自然》杂志日前刊文说，特朗普上台仅3个月，就动摇了80多年来美国政府对科学的支持。政府解雇了数千名政府机构的科学家，使大量研究陷入停滞，许多临床试验也被迫停止。美国政府还威胁要削减美国研究型大学的数十亿美元经费，并终止了气候变化、癌症、阿尔茨海默病和艾滋病预防等领域的1000多项拨款。

作为全球领先的基础研究资助机构之一，美国国家科学基金会在新政府上台后遭到重创。据美国《科学》杂志报道，政府要求该机构明年将其90亿美元的预算削减55%，并将员工数量削减一半。该机构负责人塞图拉曼·潘查纳坦在4月24日宣布辞职，被认为与此有关。

美国国家卫生研究院是美国最大的生物医学研究资助机构。2010年至2019年，美国99%以上的获批药物都获益于该机构提供的研究资金。据媒体报道，美国卫生与公共服务部公布的文件及来自研究人员的资料显示，今年2月28日至3月28日期间，美国国家卫生研究院约780项经费被全部或部分终止发放，涵盖疫苗、公共健康和艾滋病等关键领域。

据《自然》杂志报道，美国新政府还计划大幅削减美国相关机构的气候和空间科学研究，包括大幅削减美国航天局、国家海洋和大气管理局2026年的预算，取消对下一代太空望远镜等多个关键项目的资助等。

“我们呼吁政府停止对美国科学事业的全面攻击，我们敦促公众加入这一呼吁。”约1900名美国国家科学、工程和医学学院成员3月底发表公开信说：“科学的声音不能被压制。我们都从科学中获益，如果国家的研究事业被摧毁，我们都将蒙受损失。”

伤害全球合作

美国的政策变化不仅影响本国科研，也导致许多国际科研项目中断或面临中断风险，对全球科研合作造成重大伤害。

《自然》杂志近日报道说，特朗普上台后已削减了数以十亿美元计的全球卫生支出。这篇报道说，2024年美国在全球卫生方面的支出约为120亿美元，一项利用模型估算的研究显示，如果没有这笔年度支出，未来15年内全球可能增加包括美国人在内的约2500万人死亡。

在全球多地，由于担心关键研究面临的挑战，许多研究机构正加入“拯救美国科学数据”的行动。例如，欧洲一些机构已加入备份美国国家海洋和大气管理局面临风险的数据、拯救美国环境保护署的毒理学数据等项目。

“我们强烈谴责（美国）对科学的攻击。我们鼓励全球科学界尽其所能，发出反对的声音。”《自然》杂志近日发表社论指出，美国政府正在破坏科学界和国际机构，全球科学界必须坚决抵制这些攻击。

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