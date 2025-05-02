新华社华盛顿5月1日电（记者熊茂伶）美国商会1日发布声明说，该机构已于前一日致信美国政府，要求其为小型进口企业提供关税豁免，以避免这些企业受到“无法弥补的伤害”。

美国商会在信中写道，考虑到近期关税对美国经济带来的负面影响，快速并成功完成与贸易伙伴的谈判、从而撤销美国今年以来加征的关税，是非常关键的。该机构要求美国政府“立即采取行动”，拯救美国小企业，避免美国经济陷入衰退。

美国商会在信中提出三项具体要求。第一，对所有小型进口商自动豁免关税；第二，对所有在美国无法生产或不易获得的产品提供关税豁免；第三，为能够证明关税对就业构成风险的公司建立申请豁免流程。信中提到，咖啡、香蕉、可可、某些矿物等产品，以及很多定制的工业原料在美国不易获得，对这些产品加征关税只会给小企业和消费者带来物价上涨。

美国商会会长兼首席执行官克拉克在声明中表示，随着时间推移，小企业面临高成本和供应链中断的威胁越来越严重，可能会遭受“无法弥补的伤害”。

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