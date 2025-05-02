打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国作为主宾国亮相古巴国际旅游博览会

2025年05月02日05:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社哈瓦那4月30日电  （记者蒋彪）为期4天的第四十三届古巴国际旅游博览会4月30日在古巴首都哈瓦那开幕，中国作为主宾国亮相。

　　古巴总理马雷罗、旅游部长胡安·卡洛斯·加西亚，中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权、驻古巴大使华昕等出席开幕式。

　　马雷罗表示，中国作为主宾国亮相博览会，将成为推动古中旅游合作迈向新高度的重要契机。古巴对中国旅游市场前景充满信心，将继续完善相关旅游配套设施，努力吸引更多中国游客。

　　加西亚指出，随着古巴宣布对持普通护照中国公民免签及中古直航恢复，2024年赴古中国游客比前一年增长近50%，充分展现了古巴旅游资源的独特吸引力和市场发展潜力。

　　饶权在致辞中说，中国作为主宾国参会，体现了中古两国历久弥新的传统友谊和志同道合的合作精神。

　　古巴国际旅游博览会是古巴旅游业最重要的年度盛事。本届博览会吸引850多名国际旅游业界代表及2000余名古巴本土从业者参与。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部