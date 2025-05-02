据新华社哈瓦那4月30日电 （记者蒋彪）为期4天的第四十三届古巴国际旅游博览会4月30日在古巴首都哈瓦那开幕，中国作为主宾国亮相。

古巴总理马雷罗、旅游部长胡安·卡洛斯·加西亚，中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权、驻古巴大使华昕等出席开幕式。

马雷罗表示，中国作为主宾国亮相博览会，将成为推动古中旅游合作迈向新高度的重要契机。古巴对中国旅游市场前景充满信心，将继续完善相关旅游配套设施，努力吸引更多中国游客。

加西亚指出，随着古巴宣布对持普通护照中国公民免签及中古直航恢复，2024年赴古中国游客比前一年增长近50%，充分展现了古巴旅游资源的独特吸引力和市场发展潜力。

饶权在致辞中说，中国作为主宾国参会，体现了中古两国历久弥新的传统友谊和志同道合的合作精神。

古巴国际旅游博览会是古巴旅游业最重要的年度盛事。本届博览会吸引850多名国际旅游业界代表及2000余名古巴本土从业者参与。

《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

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