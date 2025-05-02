本报巴西利亚4月30日电 （记者邵世均）当地时间4月30日，巴西总统卢拉在巴西利亚会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

卢拉请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示巴中建立了牢固互信，各层级往来频繁，各领域合作日益深化，充分印证了坚持对华友好是正确的抉择。双方要加快落实习近平主席访巴重要成果，推动两国合作机制更高效务实。

卢拉表示，中方坚定有力反制“对等关税”令人钦佩。中国的正义之举得到广泛支持，个别国家不负责任的单边行径理应遭到共同抵制。巴方愿同中方一道，推动金砖机制取得更大成功，汇聚多边主义合力，倡导自由贸易、捍卫国际规则，决不允许强权凌驾于国际公理之上。

王毅转达了习近平主席对卢拉总统的亲切问候，表示两国元首共同宣布携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，为中巴关系发展指明了方向、擘画了蓝图。总统先生作出深化中巴全面战略伙伴关系的政治决断，完全符合巴西人民的长远和根本利益。中方愿同巴方一道，落实好两国元首重要共识，推动中巴命运共同体建设取得更多新成果。

王毅表示，中方坚决反制单边霸凌行径，不仅是在维护自身正当权益，也是在维护发展中国家共同利益，捍卫国际公平正义。中国将加强同金砖和全球南方国家合作，坚守多边主义，维护国际规则，为世界播撒新的希望，给和平带来新的机会。

在巴出席金砖国家外长会晤和金砖安代会期间，王毅还分别会见巴西总统首席特别顾问阿莫林、外长维埃拉。

《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

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