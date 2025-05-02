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“中国风·中国潮”亮相法国巴黎博览会

2025年05月02日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报巴黎5月1日电  （记者于超凡）以“中国风·中国潮”为主题的“遇鉴中国”2025中华文化主题展4月30日亮相当天开幕的法国巴黎博览会。

　　本次中华文化主题展由中国国际传播集团主办。中国国家博物馆以及广东、河南、浙江、山西、贵州、甘肃等地的文化机构与科创企业，带来图书、文创、艺术品、瓷器、人工智能产品等5大类近2000件展品，配以非遗表演、主题推介等活动，向欧洲民众展现可信、可爱、可敬的中国形象。

　　联合国教科文组织前总干事博科娃在主题展开幕式上致辞表示，中方一直非常重视其悠久的文化传统，也积极地与包括联合国教科文组织在内的国际机构合作，致力于促进文明交流互鉴。“我尤其欣慰看到许多年轻面孔参与展会之中，显示出中国文化传承薪火相传的活力，这种做法值得欧洲借鉴。”

　　法国文化部文化事务督导卡特琳·鲁杰里致辞说，今年是欧中建交50周年，文明对话对发展欧中关系至关重要，双方致力于通过一个个务实合作项目不断加强人文交流。

　　本届巴黎博览会4月30日至5月11日举行，预计将吸引40万名参观者，中华文化主题展贯穿博览会始终。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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