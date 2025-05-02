本报河内4月30日电 （记者杨晔）越南4月30日在胡志明市举行庆典、阅兵和游行活动，隆重纪念南方解放50周年。

越共中央总书记苏林、国家主席梁强、总理范明政、国会主席陈青敏等越南党和国家领导人与各界代表出席活动。

苏林在致辞中说，越南继承和发扬抗美救国战争胜利的宝贵经验，在党的领导下，全军全国各族人民携起手来，共同恢复、重建、建设和发展国家。近几十年来，越南从和平与友好合作中受益匪浅，衷心希望与国际社会一道建设和平、繁荣、团结与发展的未来。

苏林表示，越南必须解放一切生产力，释放一切资源，发挥国家一切潜力和优势，强力推动经济社会发展。

庆典活动于当地时间30日6时30分正式开始，直升机和战斗机飞行队在胡志明市中心上空的飞行表演拉开阅兵式序幕。阅兵方阵和游行队伍通过主席台接受检阅。

胡志明市30日晚还举办了烟花秀、万架无人机表演等多项特色活动。

《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

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