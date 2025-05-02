本报里约热内卢4月29日电 2025年4月28日至29日，金砖国家外长会晤在巴西里约热内卢举行。会晤发表主席声明，阐释金砖国家在坚持多边主义、捍卫公平正义、促进共同发展等问题上的共同立场。

金砖国家外长支持以规则为基础、以世贸组织为核心的开放、透明、公平、可预测、包容、平等、非歧视的多边贸易体系。外长们严重关切违反世贸组织规则的、不公正的单边保护主义行径，包括滥施“对等关税”。外长们警告此类措施会破坏全球供应链、加剧全球经济不确定性，呼吁各方采取措施捍卫自由贸易和多边贸易体制，应对当前贸易挑战，为各方特别是新兴市场国家和发展中国家创造良好贸易投资环境。

外长们强调国际贸易是“全球南方”促进包容性增长、消除饥饿贫困、推动实现可持续发展的重要动力，重申致力于继续推动世贸组织进行必要改革，改善世贸组织各项职能并强化其基本原则，以应对日益增加的单边主义和保护主义。外长们对世贸组织未能在2024年如期全面恢复争端解决机制表示遗憾，致力于尽快建立运转良好、所有成员均可参与的争端解决机制。

外长们重申坚持多边主义和遵守国际法律，捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。外长们谴责任何单方面破坏多边机构运转的企图。

外长们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。外长们强调要同等重视包括发展权在内的各类人权，在平等互利的基础上推动构建人类命运共同体。外长们重申单边强制措施尤其是违背国际法的单边经济制裁和次级制裁，对受制裁国民众的权益产生深远影响，对贫困和弱势群体影响尤甚。值此第四次世界妇女大会召开30周年之际，外长们重申致力于全面有效落实《北京宣言》和《行动纲领》。

外长们重申推动构建更加公正、平等、更具代表性的国际和多边体系，秉持共商共建共享原则，致力于推进全球治理改革。重申确保发展中国家特别是非洲国家更广泛、更有意义地参与全球治理进程，并使全球治理体系更符合国际政治经济现实。

外长们注意到世界多极化为新兴市场国家和发展中国家提供了更多机会，有利于促进普惠包容和公平的经济全球化。强调“全球南方”对推动构建更加公正合理的世界秩序可发挥重要作用，重申将秉持共商共建共享原则，积极推进全球治理改革。

外长们强调2025年是第二次世界大战结束80周年，二战给人类造成了惨不堪言的苦难。在联合国成立80周年之际，外长们呼吁推进联合国主要机构改革，为安理会改革相关讨论注入新活力，振兴联合国大会，加强联合国经社理事会。

外长们强调解决国际冲突的根源性问题，认为各国安全不可分割，应通过对话协商及外交途径和平解决国际争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。外长们赞赏为和平解决乌克兰境内冲突而进行的调解和斡旋努力，包括中国、巴西等国在联合国发起成立的乌克兰危机“和平之友”小组。外长们重申只有通过和平方式才能实现巴以冲突公正、持久的解决，坚定致力于实现“两国方案”。外长们欢迎黎巴嫩停火，呼吁以色列从黎巴嫩领土全面撤军，重申致力于维护叙利亚主权、独立、统一和领土完整。叙利亚应该坚决反对一切形式的恐怖主义和极端主义。外长们重申“以非洲方式解决非洲问题”原则应继续作为解决非洲大陆冲突的基础，对苏丹不断升级的暴力和人道主义危机表示严重关切。外长们强烈谴责一切恐怖主义行径，敦促确保对恐怖主义零容忍，在反恐问题上拒绝双重标准。

外长们强调全面落实2015年联合国第三次发展筹资问题国际会议通过的《亚的斯亚贝巴行动议程》，强调发展中国家有效参与第四次发展筹资问题国际会议的重要性，进一步敦促发达国家履行发展筹资承诺，包括按时足额兑现官方发展援助承诺，以帮助解决发展中国家资金需求。

外长们强调有必要全面改革国际金融架构，以增强发展中国家在国际金融机构中的发言权和代表性。重申应确保国际金融机构改革聚焦扩大资金规模，确保资源可及易及，尤其是对发展中国家和最不发达国家。外长们期待国际复兴开发银行根据利马原则成功完成2025年股权审议，呼吁继续推动国际货币基金组织治理改革和份额调整，包括于2025年6月前在第十七轮份额总检查中制定反映其成员经济规模的新份额公式，提高新兴市场和发展中经济体的话语权和代表性。外长们强调在金砖国家及其贸易伙伴间的贸易和金融交易中加强使用本币的重要性。

外长们认识到新开发银行在促进其成员国基础设施建设和可持续发展方面发挥的重要作用，高度评价银行成立十年来取得的成就。鼓励新开发银行遵循成员国主导、需求主导的原则，运用创新融资机制多渠道动员各类资源，加强能力建设和知识分享，助力成员国实现可持续发展目标，进一步提高银行履职尽责的效率和效力，力争使其成为新兴市场国家和发展中国家的主要多边开发机构。外长们同意共同将新开发银行建设成21世纪新型多边开发银行。外长们忆及金砖国家喀山峰会宣言第六十二条，支持新开发银行进一步扩员，支持根据《新开发银行总体战略（2022—2026）》以及相关政策加快审议金砖成员国的申请。

外长们关切单边主义、贸易保护主义影响气候行动，承诺支持多边主义，共同努力实现《巴黎协定》的宗旨和长期目标以及《联合国气候变化框架公约》的目标，重申必须遵守共同但有区别的责任原则和各自能力原则，支持巴西主办《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会。外长们重申有效落实《生物多样性公约》及其议定书，以及《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》的重要性，赞赏中国设立昆明生物多样性基金及所作贡献。外长们反对以环境关切为借口采取不符合国际法的单边、惩罚性和歧视性保护主义措施，如单边和歧视性碳边界调整机制。反对蓄意破坏全球供应链、扭曲竞争的单边保护主义措施。

外长们强调人工智能对促进各国社会经济发展和包容性增长具有重要作用，为此，应确保以负责任、安全、可靠且符合伦理的方式设计、开发和使用人工智能。外长们呼吁通过联合国系统这一充分包容且具代表性的国际框架加强人工智能全球治理，并鼓励开展人工智能领域政策交流与对话，以推动创新和经济发展。外长们期待通过金砖国家合作助力发展中国家加强人工智能能力建设，支持中国在联合国大会提出的第78/311号决议“加强人工智能能力建设国际合作”。

外长们认可新工业革命伙伴关系在促进金砖国家合作方面的重要作用，赞赏围绕产业数字化转型、智能制造和机器人等各项关键议题开展讨论。外长们重申致力于深化合作，特别是聚焦包容性培训和能力建设，实现成员国工业部门技术升级。外长们鼓励通过金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、金砖国家工业能力中心等深化合作。

外长们重申人文交流对增进金砖国家相互理解、友谊和合作的重要性，呼吁世界各国尊重文化多样性，重视文化传承与创新，倡导开展蓬勃的国际人文交流与合作。

外长们再次欢迎印度尼西亚成为金砖正式成员，欢迎白俄罗斯、玻利维亚、哈萨克斯坦、古巴、马来西亚、泰国、乌干达、乌兹别克斯坦、尼日利亚成为金砖伙伴国。外长们强调，支持伙伴国参与金砖合作至关重要，拓展金砖国家与新兴市场和发展中国家的伙伴关系有利于促进真正普惠的国际合作。

外长们支持巴西担任2025年金砖国家主席国，承诺共同努力确保金砖国家领导人第十七次会晤取得成功。

《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)