本报巴西利亚4月30日电 （记者邵世均）当地时间4月30日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在巴西利亚出席第十五次金砖国家安全事务高级代表会议。巴西总统首席特别顾问阿莫林主持会议。金砖国家安全事务高级别代表及负责人等参会，围绕金砖国家在维护国际安全、斡旋和冲突预防中的作用以及反恐和网络安全等议题深入交换意见。

王毅说，当今世界百年变局加速演进，新挑战、新变化、新问题层出不穷。但无论国际形势如何变化，和平稳定始终是国际社会的共同追求，发展繁荣始终是各国的普遍期待，全球南方联合自强始终是不可阻挡的历史潮流。新形势下，越来越多的国家愿意倾听金砖声音，重视金砖作用，希望迈进金砖大门。金砖的发展，代表着世界和平力量的增长、发展力量的增强、正义力量的壮大。金砖国家要挺立时代潮头，加强团结合作，展现责任担当，推动“大金砖”发挥大作用，成为维护发展中国家正当权益的最可靠力量。

王毅表示，将国际政治交易化、国际贸易武器化，凭空制造讹诈筹码，只会加剧各国间的信任危机，成为全球安全的真正风险。站在历史的十字路口，是允许单边主义肆意蔓延，还是坚定倡导多边主义？金砖国家要给出明确的答案。退让没有出路，团结才是希望所在。

一要做发展权利的捍卫者。作为发展中国家的领头羊、全球南方的第一方阵，金砖国家不能坐视正当权益被肆意剥夺，必须毫不含糊地站出来阻止强权，旗帜鲜明地为发展中国家维护发展权利和空间。

二要做团结合作的引领者。联合国的权威地位不会因个别国家的要挟或退出而改变。金砖国家要作出表率，倡导美美与共、天下大同，秉持开放包容、互利共赢的精神，以平等尊重的正气遏止施压对抗，以团结合作的远见超越唯利是图。

三要做多边主义的维护者。金砖国家要高举多边主义旗帜，带头维护以联合国为核心的国际体系，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

各方表示，面对强权政治、单边主义冲击和国际局势不确定性上升，金砖国家要凝聚共识、形成合力，反对一切霸凌，反对干涉主义，反对滥加关税，坚守多边主义，秉持相互尊重精神，坚定维护国际法，捍卫全球南方共同利益，携手建设和平安全、公平正义的多极世界。

《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

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