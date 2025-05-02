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高质量共建“一带一路”，携手迈向现代化（和音）

——携手周边国家共创美好未来④

2025年05月02日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，连接马来西亚东海岸关丹港和中国广西北部湾港的新航线开通，马来西亚的榴莲、山竹可以直达中国市场，中国的化肥、日用品便捷进入东南亚市场，中国携手周边国家高质量共建“一带一路”又添新动力。

　　共建“一带一路”倡议的首要合作伙伴是周边国家，首要受益对象也是周边国家。自2013年习近平主席西访哈萨克斯坦、南赴印度尼西亚，提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大倡议以来，中国同周边国家坚持共商共建共享，高质量共建“一带一路”取得累累硕果，为共建国家民生福祉改善作出重要贡献，为推动构建周边命运共同体注入持续动能。

　　习近平主席日前对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问，高质量共建“一带一路”是重要关键词。在河内，中越两国领导人共同出席中越铁路合作机制启动仪式。依托这一机制，双方将实现标准轨铁路全面联通，极大提升跨境运输能力。在吉隆坡，习近平主席提出，推进铁海联运，实现“两国双园”提质升级，将马来西亚重要港口打造成“陆海新通道”重要枢纽；在金边，双方一致同意大力推进高质量共建“一带一路”合作，不断充实中柬“钻石六边”合作架构。周边国家肯定共建“一带一路”带来巨大发展机遇，坚定支持高质量共建“一带一路”。

　　高质量共建“一带一路”，契合周边国家发展战略。中国已同周边25个国家签署共建“一带一路”合作协议。共建“一带一路”倡议同俄罗斯欧亚经济联盟建设、哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策、蒙古国“草原之路”倡议等多国战略和区域发展规划有效对接。近来，中亚班列开通新线路，中吉乌铁路项目启动，西部陆海新通道班列年度开行破万列，中老铁路发送旅客突破5000万人次，孟加拉国首条全封闭高速公路通车……在各方共同努力下，“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，畅通地区国家经济发展的血脉经络，促进各方更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。

　　高质量共建“一带一路”，助力周边国家现代化进程。中国同周边国家不断深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，共同实现现代化。从“一带一路·光明行”让蒙古国数百名患者重见光明，到泰国鲁班工坊成为周边职业院校乃至东盟职业教育的资源中心；从柬埔寨西哈努克港经济特区吸引200多家国际企业入驻，到中巴经济走廊带动250多亿美元直接投资、创造超过23万个就业岗位……在高质量共建“一带一路”框架下，越来越多周边国家人民过上了好日子。

　　高质量共建“一带一路”，促进周边国家民心相通。民心相通是共建“一带一路”的社会根基。中国与周边国家地缘相近、文化相似、心灵相通，拥有深厚的友谊基础。中国与周边国家传承和弘扬丝路精神，广泛开展文化旅游合作、教育交流、媒体和智库合作、民间交往等，推动文明互学互鉴和文化融合创新，形成多元互动、百花齐放的人文交流格局，夯实了共建“一带一路”的民意基础。

　　中国同周边国家高质量共建“一带一路”，不断拓展互利合作，正在形成更为紧密的共生、协同发展格局。站在新的起点，中国将进一步分享中国式现代化的广阔机遇，不断优化同周边国家实现互利共赢的合作方案，让共建“一带一路”越来越繁荣、越走越宽广。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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