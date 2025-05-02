——习近平主席访问金砖国家新开发银行为支持全球南方国家走好现代化道路注入强劲动力

新华社记者

4月29日上午，国家主席习近平在上海访问金砖国家新开发银行，并会见新开发银行行长罗塞芙。多国人士表示，习近平主席访问新开发银行，向世界释放出中国推动全球南方联合自强、共同发展的强劲信号，彰显了中国同各国分享发展机遇、维护国际公平正义的坚定决心，为地区和世界发展繁荣注入更多确定性和新的强劲力量。

新开发银行是首个由新兴市场国家和发展中国家创立并主导的多边开发机构，“习近平主席对新开发银行提出了开启高质量发展的第二个‘金色十年’的期许，为银行未来工作指明了方向。”罗塞芙说，习近平主席对新开发银行的支持非常重要。新开发银行将继续秉持金砖国家合作机制精神，践行初心，持续聚焦全球南方的需求，支持全球南方的发展。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰说，当前全球贸易秩序面临新的严峻挑战，习近平主席访问新开发银行，有力促进金砖国家和发展中国家团结合作，巩固了全球南方合作势头。

“习近平主席强调，提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施融资。与之形成鲜明对比的是，传统西方多边金融机构要么行动迟缓、要么合作附加限制条件。”狄伯杰说，中国通过新开发银行、亚洲基础设施投资银行等多边机构安排和共建“一带一路”等倡议，促进了国际公平正义，为全球南方团结振兴展现了光明前景。

“让我印象最深刻的是，习近平主席强调‘紧贴全球南方发展需求’。习主席还指出，新开发银行‘要践行初心’。这些指导意见深刻反映出中国作为负责任大国对发展中国家共迎时代挑战的理解，也为新开发银行今后的发展绘制了清晰路线图。”阿联酋经济专家贾瓦布拉说。

贾瓦布拉说，正如习近平主席指出的，全球南方群体性崛起，成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的重要力量。“习主席的讲话反映出全球格局的深刻变化。全球南方国家加强合作有助于实现减贫等共同目标，有助于合力面对各类全球性挑战。”

习近平主席指出，新开发银行“是全球南方联合自强的创举，顺应了改革和完善全球治理的历史潮流，成长为国际金融体系中新兴力量和全球南方合作的金字招牌”。北京师范大学金砖国家合作研究中心主任王磊说，新开发银行2015年正式开业以来取得了丰硕成果——从批准和推进100多个项目运行，到探索形成有效治理和运营框架，再到逐步形成对新兴市场和发展中国家可持续发展和基础设施项目融资支持的重点领域，“可谓超额完成任务，产生了丰硕成果”。

“与新开发银行的合作带动了我们自身机制、理念和业务创新，同时每一个项目都给当地带来了更多高质量发展的新机遇。”湖州银行党委书记、董事长方锋杰介绍，去年5月，新开发银行向湖州银行提供3.58亿元的人民币贷款，用于可持续基础设施项目，这是新开发银行首次签约来自中国的非主权贷款项目，体现了新开发银行支持成员国本币融资的承诺，探索出了绿色金融、开放金融合作的新模式。“我们将以习近平主席的讲话为行动指南，继续深化与新开发银行等国际多边机构合作，为更多企业‘走出去’提供更便捷高效的金融服务。”

“这些年，我们看着新开发银行为成员国提供的贷款项目单越来越长，感到非常振奋。”认真研读习近平主席讲话，上海临港弘博新能源发展有限公司董事长王泰备受鼓舞。得益于新开发银行签约的贷款，公司推动在上海临港等产业园区的厂房屋顶建设光伏电站项目，至今年3月累计发电量超5亿千瓦时，减少二氧化碳排放约42万吨。“在同新开发银行合作中，企业自身管理能力和国际化水平得到明显提升，我们期待未来携手全球南方伙伴一道在高质量发展征程上阔步前行。”

“习近平主席指出，新开发银行要‘练好内功，完善管理和运营’。预计未来一段时间，新开发银行在管理和运营上将更上一个台阶，促进全球南方国家培养更多高素质人才，成为21世纪新型多边开发机构和世界上最有影响力的多边机构之一。”南非独立分析人士桑迪莱·斯瓦纳对新开发银行的未来充满期待。

复旦大学发展研究院金砖国家研究中心副主任江天骄说，习近平主席强调，“大金砖合作”已经迈入高质量发展阶段，新开发银行也要开启高质量发展的第二个“金色十年”。这为新开发银行未来发展指明方向。科技金融、绿色金融、弥合数字鸿沟……习近平主席围绕新开发银行未来发展指出的一系列关键词，展现出当前世界亟需的领导力。

印度金砖国家研究所副研究员阿洛克·库马尔·帕塔克表示，正如习近平主席指出，无论国际形势如何变化，人类发展进步的大方向不会改变。在世界经济复苏乏力且缺乏方向之际，中国挺身而出，向全球南方国家重申“有志者事竟成”的理念。“如今，中国在人工智能、绿色发展等诸多领域积累了优势，这将为全球南方带来广阔机遇。”

“习近平主席的讲话激励了包括我在内的年轻企业家群体——我们热切期盼拥抱创新、科技和非传统融资方案，而这些领域恰恰是传统银行业发展存在的短板。”孟加拉国—中国商业工业协会前秘书长马蒙·姆里达表示，中国长期以来为新开发银行发展壮大提供强有力支持，为发展中国家有效适应全球贸易与投资格局变迁提供了积极助力。

“习近平主席访问新开发银行时机关键、影响深远，这让人们清晰看到——中国矢志通过实践推动真正的全球治理体系改革，而非空谈口号。中国提出的切实可行、值得信赖的倡议，为全球南方国家提供了真正的发展机会，这正是中国推动构建人类命运共同体的生动体现。”埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米说。

（新华社北京4月30日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月02日 03 版）

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